Joseph Opoku doet straffe belofte aan Essevee-fans: "Geloof me!"

Joseph Opoku voelt zich weer helemaal fit. De 20-jarige Ghanees scoorde drie keer in vier wedstrijden van Zulte Waregem.

Geen Relegation Play-offs voor Zulte Waregem

Een blik op de rangschikking van de Jupiler Pro League ziet dat er voor Zulte Waregem nog veel mogelijk is in de resterende vijf competitiewedstrijden. De top zes kan virtueel nog, maar ook bij de laatste vier eindigen kan mathematisch nog.

“Geloof me, wij zullen die Relegation Play-offs echt niet spelen”, vertelt Joseph Opoku vol vertrouwen aan Gazet van Antwerpen. “We hebben een sterk team en iedereen is ervan overtuigd dat we in die resterende vijf matchen genoeg in onze mars hebben om een veilige plek te bemachtigen in de eindrangschikking.”

Al zit Opoku ook nog met andere zaken in zijn hoofd. Als het allemaal blijft lopen zoals het nu loopt, dan zou hij heel graag strijden voor een selectie voor het WK van deze zomer.

Winnen tegen Anderlecht

“Het ligt evenwel niet in mijn handen. Ik focus me dan ook volledig op Essevee en als de bondscoach oordeelt dat ik in aanmerking kom voor een selectie, zal ik uiteraard klaarstaan”, klinkt het.

Lees ook... "Tijd om te vertrekken": Van Der Elst heeft geen medelijden met Anderlechtspeler›

De volgende tegenstander is Anderlecht, maar volgens Opoku is Zulte Waregem zeker niet kansloos. Als ze hun niveau halen, dan zijn de drie punten zeker mogelijk, zo oordeelt Opoku.