Wat gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League?

Vanavond werden in de Challenger Pro League twee wedstrijden gespeeld van de 26ste speeldag. Daarin kwamen drie beloftenteams in actie.

Twee matchen in de tweede klasse werden vanavond al gespeeld. Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van de dag in de Challenger Pro League.

Club Luik – Club NXT 3-2

Al na vijf minuten zette Kays Ruiz-Atil de thuisploeg op voorsprong. Net na het half uur verdubbelde Pierre-Yves Ngawa de score, maar vijf minuten voor de rust milderde Yanis Musuayi tot 2-1.

Iets na het uur maakte Frederic Soelle Soelle er 3-1 van, maar opnieuw Musuayi zorgde voor de aansluitingstreffer (3-2). Dichter kwamen de youngsters van Club Brugge echter niet meer.

RSCA Futures – Jong Genk 2-1

Pape Aliya N'dao opende na twee minuten al de score. Enkele minuten later kreeg Kim Myeong-Jun van Jong Genk rood. Na amper 20 minuten spelen stonden de Futures dankzij een doelpunt van Anas Tajaouart op een dubbele voorsprong. In het slot van de match kon Genk nog milderen via Jonathan Coenen.



Leider SK Beveren kan zondag al zekerheid verwerven over de promotie naar de Jupiler Pro League, op bezoek bij Patro Eisden. KV Kortrijk, de nummer twee, speelt zaterdag bij Seraing.