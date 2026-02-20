Hubert moet extra speler missen tegen Antwerp, maar ook goed nieuws voor Union

Union SG beleeft drukke momenten sinds Nieuwjaar. Naast de competitiewedstrijden stonden ook drie bekermatchen en twee duels in de Champions League op de agenda.

Maar liefst tien wedstrijden werkte Union SG af tussen 14 januari en 14 februari. Die opeenvolging van wedstrijden eist echter ook zijn tol. Dat liet trainer David Hubert weten op zijn persconferentie.

Florucz is out bij Union met scheur in de kuit

“De spelers hebben twee dagen vrij gekregen na Standard. Het was heel belangrijk om na die uitputtende reeks een mini-break in te lassen, zowel op fysiek als op mentaal vlak”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Er resten nu nog vijf wedstrijden in de reguliere fase van de competitie, te beginnen met Royal Antwerp FC dit weekend. Al kennen de Brusselaars een fikse tegenslag.

Raul Florucz, die na 65 minuten afgelopen weekend inviel, moest 20 minuten later het veld alweer verlaten. “Een scheur in de kuit. Hij zal verschillende weken out zijn”, aldus Hubert. Ook Kevin Rodriguez blijft afwezig.

Wintertransfer speelgerechtigd

Zijn rugblessure evolueert gunstig, maar voorlopig beperkt hij zich nog tot individuele trainingen. Als die goed verteerd worden, dan kan hij weer voluit aansluiten bij de groepstrainingen. Ook doelman Kjell Scherpen is nog afwezig, net als Fedde Leysen, Ousseynou Niang en Thierry Barry.



Lees ook... "Ook al kan ik ooit de Gouden Schoen winnen, ik denk niet dat ik hier dan nog zal spelen"›

Een meevaller is dan weer dat Massiré Sylla, overgenomen van Lyn Fotball uit Noorwegen tijdens de wintermercato, eindelijk speelgerechtigd is en tegen The Great Old in de wedstrijdselectie van Union SG zit.