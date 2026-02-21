Taravel waarschuwt STVV voor de Champions' Play-offs

Taravel waarschuwt STVV voor de Champions' Play-offs

STVV is de grote verrassing van dit seizoen. De ploeg van Wouter Vrancken staat op een onverwachte tweede plek in de Jupiler Pro League.

Nog vijf wedstrijden zijn er te spelen in de competitie. Terwijl een peloton van twaalf ploegen vecht om een plekje in de top zes is STVV al zeker van deelname aan de titelstrijd.

Weinig blessures bij STVV

Ook voor de concurrentie is dat een stevige verrassing. “Sint-Truiden brengt inderdaad goed voetbal”, zegt interimtrainer Jérémy Taravel van RSC Anderlecht aan Het Belang van Limburg.

Hij houdt van het voetbal waarbij de flanken gebruikt worden en er veel wissels van posities zijn. “Het mogen geen combinaties zijn die weinig of niets bijbrengen. Ze moeten ook richting doel gaan en daar slaagt STVV vaak uitstekend in.”

Volgens Taravel is de reden van het succes vooral te zoeken in het feit dat de Kanaries met heel weinig blessures af te rekenen kregen. Daardoor konden ze met hetzelfde elftal blijven groeien.

Opeenvolging van topmatchen

“Ik heb hetzelfde ervaren als speler in Lokeren. Ook toen vielen er amper jongens geblesseerd uit en dan bouw je makkelijk aan automatismen. Zo groei je als ploeg en kun je iets bereiken”, verwijst hij naar de bekerwinst met Lokeren.

Maar Taravel heeft ook een fikse waarschuwing voor zijn collega Wouter Vrancken. “Er is wel nog een verschil tussen de reguliere competitie en Play-off 1, waarin de topmatchen elkaar opvolgen”, besluit hij.

