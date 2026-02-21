Rik De Mil zegt waar het op staat na zwakke prestatie van KAA Gent

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
Rik De Mil zegt waar het op staat na zwakke prestatie van KAA Gent
KAA Gent liet onder Rik De Mil al wat mooie dingen zien, maar wat ze tegen Cercle Brugge lieten zien was iets helemaal anders. En ook de coach gaf dat achteraf ootmoedig toe: het was op verschillende manieren niet goed genoeg.

"Cercle Brugge verdiend gewonnen, dus proficiat aan hen", opende Rik De Mil zijn persconferentie in de Planet Group Arena. "Het is een enorme ontgoocheling voor ons. Niet zozeer het verlies, want je wil elke wedstrijd winnen."

Rik De Mil reageert na teleurstellende nederlaag KAA Gent tegen Cercle Brugge

"Maar ook de manier waarop. Alles wat we deden in Charleroi, Standard, Anderlecht, zelfs tegen La Louvière? Dat hebben we in de eerste helft deze keer niet gedaan of niet gezien. Als coach ben je daar verantwoordelijk voor."

"Dan is het zoeken naar het waarom. Die uitleg zal ik niet kunnen geven op dit moment", aldus de T1 van de Buffalo's. "Ik heb te weinig intensiteit gezien, we zijn achteruit gekropen, er was te weinig leiderschap, er was geen persoonlijkheid, … dat zijn zaken die we niet getoond hebben."

Rik De Mil gaat praten met de spelers de komende dagen

"We zijn een team dat niet constant genoeg is. Ik wil niet te negatief zijn, net zoals ik niet te positief wil zijn na een paar overwinningen. De realiteit is wel dat we dit soort helften niet meer mogen meemaken, dit is niet hoe we willen spelen."

De tweede helft was iets beter dan de eerste, vond ook De Mil: "Ironisch genoeg krijgen we een rode kaart als we iets meer willen laten zien. Daarna toonden we met een man minder wel persoonlijkheid en probeerden we er wel alles aan te doen. De eerste helft ligt zwaar op de maag, maar daar gaan we de komende dagen over praten."

