Cruciale match voor top zes: "Als we verliezen, is het gedaan"

Nog vijf wedstrijden zijn er te spelen in de Jupiler Pro League. Toch kan de top zes voor Standard dit weekend al voltooid verleden tijd zijn.

Standard moet winnen in Genk

Standard staat vijf punten achter op de top zes. Met dit weekend een wedstrijd tegen KRC Genk beseft trainer Vincent Euvrard maar al te goed hoe groot de inzet wel is.

“Een beslissende wedstrijd voor ons seizoen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad over de match van zondag in Limburg. “Als we verliezen, dan is het gedaan met ons in de strijd om de top zes.”

Het moment dus om een zege op verplaatsing te pakken. Want de andere kant van de medaille is er ook. “Het resultaat van zondag zal bepalen in welke strijd we terechtkomen. De strijd voor de top zes of de strijd voor de top twaalf.”

De playdowns komen immers heel erg dichtbij en dat zorgt voor de nodige extra druk bij de Rouches. “We hebben lang gevochten voor die zesde plaats, maar de ploegen achter ons zijn altijd punten blijven pakken. Als je zelf niet genoeg punten pakt, dan haalt de rest je in.”

Vechten tegen degradatie?

Daardoor wordt de foutenmarge ook steeds kleiner, iets waarmee Standard geconfronteerd werd na de winterstop. Euvrard blijft zoeken naar regelmaat in de prestaties van zijn ploeg. “Ons grootste gevecht is het gevecht tegen onszelf”, weet Euvrard.





Ook op verplaatsing lukt het veel minder goed dan op Sclessin. “Thuis hebben we Club Brugge tot het uiterste gedreven, hebben we Anderlecht geklopt en waren we competitief tegen Union. Dat Standard wil ik nu ook eens in een uitwedstrijd zien.”

Want de degradatiestrijd komt zelfs voor Standard heel erg dichtbij. “Als we daar dit weekend niet in slagen, dan vechten we in de komende weken niet voor de top zes, maar tegen iets anders”, besluit Euvrard.