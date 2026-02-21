Cruciale match voor top zes: "Als we verliezen, is het gedaan"

Cruciale match voor top zes: "Als we verliezen, is het gedaan"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nog vijf wedstrijden zijn er te spelen in de Jupiler Pro League. Toch kan de top zes voor Standard dit weekend al voltooid verleden tijd zijn.

Standard moet winnen in Genk

Standard staat vijf punten achter op de top zes. Met dit weekend een wedstrijd tegen KRC Genk beseft trainer Vincent Euvrard maar al te goed hoe groot de inzet wel is.

“Een beslissende wedstrijd voor ons seizoen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad over de match van zondag in Limburg. “Als we verliezen, dan is het gedaan met ons in de strijd om de top zes.”

Het moment dus om een zege op verplaatsing te pakken. Want de andere kant van de medaille is er ook. “Het resultaat van zondag zal bepalen in welke strijd we terechtkomen. De strijd voor de top zes of de strijd voor de top twaalf.”

De playdowns komen immers heel erg dichtbij en dat zorgt voor de nodige extra druk bij de Rouches. “We hebben lang gevochten voor die zesde plaats, maar de ploegen achter ons zijn altijd punten blijven pakken. Als je zelf niet genoeg punten pakt, dan haalt de rest je in.”

Vechten tegen degradatie?

Daardoor wordt de foutenmarge ook steeds kleiner, iets waarmee Standard geconfronteerd werd na de winterstop. Euvrard blijft zoeken naar regelmaat in de prestaties van zijn ploeg. “Ons grootste gevecht is het gevecht tegen onszelf”, weet Euvrard.

Ook op verplaatsing lukt het veel minder goed dan op Sclessin. “Thuis hebben we Club Brugge tot het uiterste gedreven, hebben we Anderlecht geklopt en waren we competitief tegen Union. Dat Standard wil ik nu ook eens in een uitwedstrijd zien.”

Want de degradatiestrijd komt zelfs voor Standard heel erg dichtbij. “Als we daar dit weekend niet in slagen, dan vechten we in de komende weken niet voor de top zes, maar tegen iets anders”, besluit Euvrard.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KRC Genk - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (22/02).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Standard
Vincent Euvrard

Meer nieuws

'Na eerdere afwijzing: club uit Premier League wil doorduwen in dossier Promise David'

'Na eerdere afwijzing: club uit Premier League wil doorduwen in dossier Promise David'

07:40
Speelt Oosting 'te Nederlands' met Antwerp? De trainer legt het uit

Speelt Oosting 'te Nederlands' met Antwerp? De trainer legt het uit

07:20
Is er een probleem? Taravel spreekt klare taal na reactie van Bertaccini

Is er een probleem? Taravel spreekt klare taal na reactie van Bertaccini

07:00
Extra dompers voor Rik De Mil en Gent: twee extra verdedigers out, eentje lang geschorst?

Extra dompers voor Rik De Mil en Gent: twee extra verdedigers out, eentje lang geschorst?

06:00
Stijn Vreven zwaar onder de indruk van JPL-club: "Het is echt ongelooflijk wat daar dit seizoen gebeurt"

Stijn Vreven zwaar onder de indruk van JPL-club: "Het is echt ongelooflijk wat daar dit seizoen gebeurt"

06:15
Gouden driepunter voor Cercle: ex-speler Dante Vanzeir doet KAA Gent das om in strijd om play-off 1

Gouden driepunter voor Cercle: ex-speler Dante Vanzeir doet KAA Gent das om in strijd om play-off 1

22:40
"Ik haat de voetbalwereld": Lazare Amani doorbreekt het stilzwijgen over Union SG

"Ik haat de voetbalwereld": Lazare Amani doorbreekt het stilzwijgen over Union SG

23:00
2
Analist overtuigd dat keuze van Nicky Hayen wel eens verkeerd kan uitdraaien

Analist overtuigd dat keuze van Nicky Hayen wel eens verkeerd kan uitdraaien

21:40
Hubert moet extra speler missen tegen Antwerp, maar ook goed nieuws voor Union

Hubert moet extra speler missen tegen Antwerp, maar ook goed nieuws voor Union

22:30
KV Kortrijk-coach Michiel Jonckheere komt met heel goed nieuws over Brecht Dejaegere

KV Kortrijk-coach Michiel Jonckheere komt met heel goed nieuws over Brecht Dejaegere

22:45
KV Kortrijk ruikt promotie, doelman Ilic spreekt klare taal: "Voor onze fans"

KV Kortrijk ruikt promotie, doelman Ilic spreekt klare taal: "Voor onze fans"

22:15
Frutos, top zes en teambuilding: Hans Cornelis voor een cruciaal weekend met Charleroi

Frutos, top zes en teambuilding: Hans Cornelis voor een cruciaal weekend met Charleroi

21:20
Zorgt La Louvière voor nieuwe stunt? KV Mechelen is alvast gewaarschuwd

Zorgt La Louvière voor nieuwe stunt? KV Mechelen is alvast gewaarschuwd

21:15
Wat gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League?

Wat gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League?

21:54
"Tijd om te vertrekken": Van Der Elst heeft geen medelijden met Anderlechtspeler

"Tijd om te vertrekken": Van Der Elst heeft geen medelijden met Anderlechtspeler

21:00
Joseph Opoku doet straffe belofte aan Essevee-fans: "Geloof me!"

Joseph Opoku doet straffe belofte aan Essevee-fans: "Geloof me!"

20:30
1
Grote vraagtekens over zijn toekomst bij STVV? Vrancken doet opvallende uitspraak

Grote vraagtekens over zijn toekomst bij STVV? Vrancken doet opvallende uitspraak

19:40
Promotie voor SK Beveren lijkt onvermijdelijk: "Moet zo snel mogelijk prijs zijn"

Promotie voor SK Beveren lijkt onvermijdelijk: "Moet zo snel mogelijk prijs zijn"

20:45
2
OH Leuven (en Anderlecht) maken België trots: drie ploegen Europa in

OH Leuven (en Anderlecht) maken België trots: drie ploegen Europa in

20:15
Goed nieuws: Rode Duivel opnieuw van de partij nadat hij deze week het veld verliet

Goed nieuws: Rode Duivel opnieuw van de partij nadat hij deze week het veld verliet

20:00
Gent-aanwinst heeft zelfde makelaar als rijtje toppers uit JPL en dat schept verwachtingen

Gent-aanwinst heeft zelfde makelaar als rijtje toppers uit JPL en dat schept verwachtingen

19:00
📷 OFFICIEEL Club Brugge sluit straffe deal met talentvolle winger

📷 OFFICIEEL Club Brugge sluit straffe deal met talentvolle winger

19:20
Is het opvallende zegegebaar van Dante Vanzeir een prikje naar ex-coach? Spits legt uit

Is het opvallende zegegebaar van Dante Vanzeir een prikje naar ex-coach? Spits legt uit

00:00
1
Eén raad voor Ivan Leko richting Atletico Madrid: "Dat zou het wel eens kunnen worden"

Eén raad voor Ivan Leko richting Atletico Madrid: "Dat zou het wel eens kunnen worden"

18:30
Wintertransfer Bouke Boersma legt haarfijn uit waarom hij voor KV Mechelen koos

Wintertransfer Bouke Boersma legt haarfijn uit waarom hij voor KV Mechelen koos

17:40
1
"Onderschat dat niet": Joedrick Pupe legt uit waarom hij nog geen minuten pakte bij STVV

"Onderschat dat niet": Joedrick Pupe legt uit waarom hij nog geen minuten pakte bij STVV

17:20
OFFICIEEL Oude kennis van Ivan Leko en Club Brugge aan de slag bij Tottenham

OFFICIEEL Oude kennis van Ivan Leko en Club Brugge aan de slag bij Tottenham

18:00
Speler opnieuw boven water bij KAA Gent? Vanhaezebrouck vraagt nog even te wachten

Speler opnieuw boven water bij KAA Gent? Vanhaezebrouck vraagt nog even te wachten

17:00
📷 'Ooit in beeld bij Chelsea en Man City: ex-spits van KAA Gent tekent in... tweede amateur'

📷 'Ooit in beeld bij Chelsea en Man City: ex-spits van KAA Gent tekent in... tweede amateur'

16:30
Frank Boeckx zegt hoe OH Leuven punten kan pakken tegen Club Brugge

Frank Boeckx zegt hoe OH Leuven punten kan pakken tegen Club Brugge

16:15
7
Ook dit trainersplan ligt klaar bij RSC Anderlecht: "Ik ga de uitdaging aan"

Ook dit trainersplan ligt klaar bij RSC Anderlecht: "Ik ga de uitdaging aan"

16:00
5
Veel zorgen voor Oosting en dan hebben we het niet alleen over een plekje in de top zes

Veel zorgen voor Oosting en dan hebben we het niet alleen over een plekje in de top zes

15:30
8
"Contractvoorstel tienmaal meer dan wat ik bij Club had": maar Hautekiet ging er niet op in

"Contractvoorstel tienmaal meer dan wat ik bij Club had": maar Hautekiet ging er niet op in

13:00
2
Wie vervangt "unieke" en geschorste Onyedika in Madrid? Leko staat voor lastige opdracht Analyse

Wie vervangt "unieke" en geschorste Onyedika in Madrid? Leko staat voor lastige opdracht

15:00
BAS doet belangrijke uitspraak over beloftenploegen in de Challenger Pro League

BAS doet belangrijke uitspraak over beloftenploegen in de Challenger Pro League

14:00
19
"Ook al kan ik ooit de Gouden Schoen winnen, ik denk niet dat ik hier dan nog zal spelen"

"Ook al kan ik ooit de Gouden Schoen winnen, ik denk niet dat ik hier dan nog zal spelen"

14:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 18:15 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 20:45 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
La Louvière La Louvière 22/02 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

ontleder ontleder ontleder ontleder over Veel zorgen voor Oosting en dan hebben we het niet alleen over een plekje in de top zes Standard 2.0 Standard 2.0 over Cruciale match voor top zes: "Als we verliezen, is het gedaan" André Coenen André Coenen over Hoe Dante Vanzeir het verkorf bij KAA Gent: dat incident is hem na maanden nog aangewreven De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Is het opvallende zegegebaar van Dante Vanzeir een prikje naar Ivan Leko? Spits legt uit UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over "Contractvoorstel tienmaal meer dan wat ik bij Club had": maar Hautekiet ging er niet op in Nelvafrel Nelvafrel over Joseph Opoku doet straffe belofte aan Essevee-fans: "Geloof me!" Nelvafrel Nelvafrel over "Ik haat de voetbalwereld": Lazare Amani doorbreekt het stilzwijgen over Union SG stephen king stephen king over KAA Gent - Cercle Brugge: 0-0 Nelvafrel Nelvafrel over Promotie voor SK Beveren lijkt onvermijdelijk: "Moet zo snel mogelijk prijs zijn" Andreas2962 Andreas2962 over Ook dit trainersplan ligt klaar bij RSC Anderlecht: "Ik ga de uitdaging aan" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved