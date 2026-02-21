Vertrek in de maak? Westerlo wil contract verlengen, maar speler houdt de boot af

Vertrek in de maak? Westerlo wil contract verlengen, maar speler houdt de boot af
Foto: © photonews

Westerlo wil het contract van Allahyar Sayyadmanesh verlengen. Hij is één van de elf spelers binnen de club met een aflopend contract.

Westerlo wil Allahyar Sayyadmanesh aan boord houden

Westerlo staat voor drukke maanden. De ploeg heeft maar liefst elf spelers in de rangen van wie het contract afloopt. Aan Allahyar Sayyadmanesh is alvast een nieuw voorstel gedaan.

“Er is al gepraat”, bevestigt Sayyadmanesh aan Gazet van Antwerpen. Al heeft de Iraniër op dit moment nog geen zin om zijn krabbel onder een nieuwe overeenkomst te zetten.

“Maar op dit moment wil ik me focussen op het voetbal, we hebben nog genoeg tijd. Ik voel me goed in Westerlo, maar ik hou ook wel van een uitdaging. We zullen zien wat er op het einde van het seizoen op mijn pad komt”, klinkt het nog.

In beeld bij Anderlecht en Club Brugge

Sayyadmanesh stond in het verleden al in beeld bij Anderlecht en Club Brugge. Hij had toen zelfs een gesprek met Vincent Kompany om naar het Lotto Park te transfereren.


“Je weet nooit of er een nieuw gesprek met Kompany komt, maar de kans dat hij nu belt, is klein”, lacht Sayyadmanesh. Afwachten dus of Westerlo hem alsnog kan overtuigen.

Volg Westerlo - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15 (22/02).

