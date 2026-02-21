Voorzitter van Bayern München spreekt klare taal over statement van Vincent Kompany

Het betoog van 12 minuten van Vincent Kompany heeft indruk gemaakt. Dat is ook het geval bij het bestuur van Bayern München.

Racisme tegen Vinicius Jr.

Op zijn persconferentie kwam Vincent Kompany met een stevig statement naar aanleiding van het racisme-incident met Vinicius Jr. van Real Madrid en de reacties van José Murinho.

Ook het bestuur van Bayern München was onder de indruk van het betoog van onze landgenoot. Dat vertelde voorzitter Herbert Hainer vrijdagavond aan het Duitse Sport1 tijdens het evenement Night of the Legends.

“Ik heb dit al vaker in interviews gezegd, maar Vincent Kompany is niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten een geweldige kerel, die het zo goed doet”, vertelde Hainer.

Jackpot voor Bayern München

De lof ging alleen maar verder. “Ik heb al een paar keer gezegd dat hem binnenhalen hetzelfde was als de jackpot winnen bij de loterij en als je hebt gezien wat voor statement hij vandaag heeft gemaakt…”

De reactie van Kompany ging al snel de wereld rond. “Dat statement was intelligent, weloverwogen en 'to the point'. Daarmee heeft hij veel mensen wakker geschud, maar ook veel moed gegeven”, besluit de voorzitter.