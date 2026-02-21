Beerschot-coach Messoudi heeft duidelijke boodschap voor de supporters

Beerschot-coach Messoudi heeft duidelijke boodschap voor de supporters
Foto: © photonews

Beerschot wil zondag tegen RWDM reageren na de pijnlijke nederlaag in extremis tegen KV Kortrijk. Op het Kiel rekenen de Ratten op hun supporters.

Beerschot neemt het zondagnamiddag in eigen huis op tegen RWDM. De Kielse Ratten willen de rug rechten na het teleurstellende verlies tegen KV Kortrijk afgelopen weekend. Toen wonnen de Kerels met een doelpunt in de absolute slotfase.

Trainer Mo Messoudi waarschuwt zijn troepen alvast voor de tegenstander. "RWDM kent geen makkelijk seizoen, maar het blijft een ploeg met veel kwaliteiten, zeker voorin", zegt hij op de clubwebsite. "Na een 1 op 6 moeten zij ook opnieuw punten pakken — wat mij betreft vanaf overmorgen."

Messoudi verwacht stevige strijd op het Kiel

De T1 van Beerschot maakt zich klaar voor een bitsige strijd. "We hadden het in Brussel zelf ook niet gemakkelijk, dus we weten dat ons morgen een stevige wedstrijd wacht. Echter hebben we de heenwedstrijd wel verdiend gewonnen in een wedstrijd waarin we een penalty missen, maar er ook twee zuivere penalty’s voor ons niet gefloten werden."

Messoudi wil zich ook nog eens tot de achterban richten. "Ik hoop dat de supporters zich opnieuw van hun beste kant laten zien. Geloof me: de spelers voelen de sfeer op de tribunes. Ook al begrijpen sommige (buitenlandse) spelers niet altijd wat er geroepen wordt, de boodschap komt wel aan."


"Laten we samen voor een positieve sfeer zorgen in het stadion. Wij zullen er alles aan doen om de supporters tevreden naar huis te laten gaan", besluit Messoudi.

Volg K Beerschot VA - RWDM Brussels live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (22/02).

K Beerschot VA
RWDM Brussels
Mohamed Messoudi

