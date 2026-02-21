Club NXT geeft het zelf uit handen, Jonas De Roeck streng: "Compleet overbodig"

Club NXT heeft vrijdagavond nipt verloren bij Club Luik. De wedstrijd eindigde op 3-2, maar bij de Bruggelingen leefde sterk het gevoel dat ze de drie punten uit handen hebben gegeven.

Jonas De Roeck startte met Argus Vanden Driessche in doel en voerde enkele wijzigingen door in vergelijking met vorige week. Goemaere, Koren en Verlinden verdwenen uit de basis voor Osuji, Granados en Buifrahi. Al na zes minuten kwam Club Luik op voorsprong, maar Club NXT zocht meteen de gelijkmaker.

Van Acker trof nog de lat en Vanden Driessche hield Lefebvre van een dubbele voorsprong, terwijl Musuayi voor de rust milderde. In de tweede helft hing de gelijkmaker in de lucht, maar een gemiste strafschop van Van Acker liet de kansen verkruimelen. Soelle Soelle scoorde voor Luik, waarna Musuayi nog tot 3-2 milderde.

Jonas De Roeck zag Club NXT de concentratie verliezen

“Wij hebben een prima wedstrijd gespeeld, maar we moeten leren beter geconcentreerd te blijven", stelde De Roeck na afloop bij Het Nieuwsblad. “Het is al zo moeilijk om een match te winnen, dan moet je het jezelf niet onnodig moeilijk maken. Soms maken we fouten die compleet overbodig zijn. Daar moeten we attenter op worden.”

Elke neutrale toeschouwer was volgens De Roeck vol lof voor Club NXT. “Het was onze verdienste dat we veel kansen afdwongen tegen een ploeg uit de top zes. Ze speelden vooral de kat uit de boom en in de transitie. Jammer dat grote details ook deze partij beslissen. We hebben door ons eigen toedoen verloren.”



Over de gemiste penalty van Van Acker liet de coach zich duidelijk uit. “Totaal niet kwaad. Thibaut nam zijn verantwoordelijkheid en had voor de volle 100% de intentie om die penalty te benutten. Een penalty missen kan altijd en is geen reden om iemand te viseren.”