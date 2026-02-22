Hubert komt met meer nieuws over (zwaar?) geblesseerde David: "Eerst dachten we dat het om zijn hoofd ging"

David Hubert had na de overwinning tegen Antwerp gemengde gevoelens. Uiteraard was hij blij met de winnende kopbal van Ross Sykes, maar tegelijk maakte hij zich zorgen om Promise David, die per draagberrie van het veld moest.

David Hubert blikte eerst terug op de wedstrijd zelf. Hij toonde zich tevreden over wat zijn spelers brachten. "We zijn goed begonnen, met druk naar voren en enkele kansen. Dat doelpunt net voor rust was verdiend", zei hij op de persconferentie.

"De herneming was wat moeilijker, maar na de gelijkmaker hebben we veerkracht getoond. De invallers brachten frisheid en intensiteit, en dat heeft ons op het einde over de streep getrokken", vervolgde hij.

Duwde Union misschien wat harder door omdat Sint-Truiden en Club Brugge eerder hadden gewonnen en hen virtueel inhaalden in het klassement? "Dat gaf ons geen extra motivatie of druk. Uiteraard kennen we de resultaten van de andere ploegen. Leider blijven is een motivatie op zich, we staan daar al maanden en willen dat zo houden. Maar als we ons op anderen focussen, slaan we de verkeerde weg in. Bovendien ligt het belangrijkste nog voor ons."

Union duimt voor Promise David

Na de wedstrijd ging het uiteraard ook over Promise David, die na een stevig duel met Daam Foulon per draagberrie het veld moest verlaten. "Aanvankelijk dachten we dat het vooral een klap op het hoofd was, een kneuzing. Maar het blijkt om zijn heup te gaan. Hij is slecht terechtgekomen en zijn been zat onder zijn lichaam geklemd."

Lees ook... Spannende ontknoping in het Dudenpark: late kopbal beslist duel tussen Union en Antwerp›

Union wacht nu op duidelijkheid. "Ik kan nog niets zeggen over de exacte ernst van de blessure. Hij is meteen naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoeken. We duimen voor hem. Voor ons is hij een attractie in deze competitie", besloot Hubert. Zo krijgt Hubert toch wat extra zorgen, want met Raul Florucz en Kevin Rodriguez zitten er al twee aanvallers in de lappenmand.