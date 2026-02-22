Alles of niets tegen KRC Genk: dit is de vermoedelijke opstelling van Standard

Standard kan zich geen fouten meer permitteren en moet zondag absoluut winnen in Genk. Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rouches voor die wedstrijd.

Standard speelt zondag (13u30) wellicht zijn laatste troef uit en moet winnen op het veld van Racing Genk om nog te mogen dromen van de Champions' Play-offs. Voor die wedstrijd mist Vincent Euvrard opnieuw vijf spelers: Matthieu Epolo, Daan Dierckx, Casper Nielsen, Teddy Teuma en Steeven Assengue.

Lucas Pirard staat daardoor opnieuw in doel in de Cegeka Arena. Voor hem wordt een vijfmansverdediging verwacht met Marlon Fossey, David Bates, Ibe Hautekiet, Henry Lawrence en Gustav Mortensen. Josué Homawoo is hersteld van zijn hersenschudding, maar start vermoedelijk op de bank.

Bates voor Homawoo de enige wijziging?

Op het middenveld wordt het duo Ibrahim Karamoko – Marco Ilaimaharitra verwacht, waarbij de Fransman eventueel kan inschuiven in de defensie. Nayel Mehssatou en youngster Charli Spoden lijken daardoor opnieuw op de bank te beginnen.

Voorin geldt Rafiki Saïd als de X-factor en hij krijgt opnieuw het vertrouwen. Aan de andere flank zijn er meerdere opties: Tobias Mohr, Mohamed El Hankouri of Adnane Abid. In de spits lijkt Dennis Ayensa opnieuw te starten, want Thomas Henry zit nog niet in de selectie.

Vermoedelijke opstelling Standard in Genk: Pirard – Fossey, Bates, Hautekiet, Lawrence, Mortensen – Karamoko, Ilaimaharitra – Mohr, Saïd – Ayensa.