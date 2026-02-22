Club Brugge is gewaarschuwd: Atlético Madrid walst over Espanyol heen

Atlético Madrid heeft Espanyol Barcelona met 4-2 verslagen. De troepen van Diego Simeone doen zo weer vertrouwen op na het 3-3-gelijkspel tegen Club Brugge in de Champions League.

Atlético Madrid heeft zaterdag vertrouwen getankt met een 4-2-overwinning tegen Espanyol. Alexander Sørloth leidde zijn ploeg naar een belangrijke zege, waarmee hun plaats in de top vier van La Liga verstevigd wordt.

De overwinning komt op het juiste moment voor de mannen van Diego Simeone. Na een periode waarin scoren moeilijk ging, vonden de aanvallers opnieuw de weg naar doel. Buiten Sørloth (2x) stonden ook Ademola Lookman en Giuliano Simeone aan het kanon.

Dinsdagavond zal het Riyadh Air Metropolitano kolken. De Spanjaarden ontvangen Club Brugge voor de terugwedstrijd in de play-offs van de Champions League. De heenmatch eindigde eerder op een spectaculaire 3-3.

Ook Club Brugge tankte vertrouwen

Blauw-zwart trekt eveneens met vertrouwen naar Spanje. De Bruggelingen wonnen dit weekend met 2-1 van OHL. Ivan Leko gaf op de persconferentie al aan dat zijn ploeg zeker kansen heeft.



De winnaar stoot door in Europa. Atlético speelt thuis, maar Club Brugge bewees al vaker dat het topclubs kan verrassen. Atalanta herinnert zich dat nog goed: Blauw-zwart won toen met 1-3 in Italië en plaatste zich zo voor de achtste finales.