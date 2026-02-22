"Of het nu de ambitie is om de reguliere competitie te winnen?": Wouter Vrancken windt er geen doekjes om

STVV zette FCV Dender overtuigend opzij, maar moest al na minder dan een minuut achtervolgen. De Truienaars toonden opnieuw hun veerkracht en draaiden de scheve situatie helemaal om.

STVV heeft zaterdagnamiddag met ruime cijfers gewonnen van FCV Dender. Het werd uiteindelijk 1-4, maar aan het begin van de wedstrijd liep het al snel mis. Na nog geen minuut spelen stond de 1-0 al op het scorebord.

"Het was niet leuk om je ploeg zo apathisch te zien starten. Ik dacht even dat het hier wel eens heel moeilijk zou kunnen worden. Maar ik moet mijn spelers complimenten geven voor de manier waarop ze reageerden", vertelde trainer Wouter vrancken bij Het Belang van Limburg.

STVV bevestigt reputatie als comeback-ploeg na bliksemstart van Dender

STVV is dit seizoen dé comeback-ploeg. Geen enkele ploeg in Europa doet het beter nadat het op achterstand komt dan de Truienaars. JPL-clubs zullen tegenwoordig bang krijgen om nog op voorsprong te komen tegen hen.

"Dit is inderdaad de zoveelste comeback, een teken dat mijn jongens er telkens weer in geloven. Elke keer weer steken ze het werk erin", zegt Vrancken. Door de overwinning van Union SG sluit STVV de speeldag echter niet als leider af.

"Of het nu de ambitie is om de reguliere competitie te winnen? De ambitie is eerst en vooral om zeker geen plaats te zakken. Als je tweede staat, dan ga je niet zeggen dat je hoopt volgende week derde te staan. Je wil absoluut die tweede plaats vasthouden en als er al iets verandert, wil je omhoog. We werken de hele week voor het hoogst mogelijke. We zien wel aan het einde van de rit", besluit Vrancken.