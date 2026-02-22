"Of het nu de ambitie is om de reguliere competitie te winnen?": Wouter Vrancken windt er geen doekjes om

"Of het nu de ambitie is om de reguliere competitie te winnen?": Wouter Vrancken windt er geen doekjes om
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

STVV zette FCV Dender overtuigend opzij, maar moest al na minder dan een minuut achtervolgen. De Truienaars toonden opnieuw hun veerkracht en draaiden de scheve situatie helemaal om.

STVV heeft zaterdagnamiddag met ruime cijfers gewonnen van FCV Dender. Het werd uiteindelijk 1-4, maar aan het begin van de wedstrijd liep het al snel mis. Na nog geen minuut spelen stond de 1-0 al op het scorebord.

"Het was niet leuk om je ploeg zo apathisch te zien starten. Ik dacht even dat het hier wel eens heel moeilijk zou kunnen worden. Maar ik moet mijn spelers complimenten geven voor de manier waarop ze reageerden", vertelde trainer Wouter vrancken bij Het Belang van Limburg.

STVV bevestigt reputatie als comeback-ploeg na bliksemstart van Dender

STVV is dit seizoen dé comeback-ploeg. Geen enkele ploeg in Europa doet het beter nadat het op achterstand komt dan de Truienaars. JPL-clubs zullen tegenwoordig bang krijgen om nog op voorsprong te komen tegen hen.

"Dit is inderdaad de zoveelste comeback, een teken dat mijn jongens er telkens weer in geloven. Elke keer weer steken ze het werk erin", zegt Vrancken. Door de overwinning van Union SG sluit STVV de speeldag echter niet als leider af.

Lees ook... Ambities zijn nu wel héél duidelijk bij STVV en ze spreken ze ook uit
"Of het nu de ambitie is om de reguliere competitie te winnen? De ambitie is eerst en vooral om zeker geen plaats te zakken. Als je tweede staat, dan ga je niet zeggen dat je hoopt volgende week derde te staan. Je wil absoluut die tweede plaats vasthouden en als er al iets verandert, wil je omhoog. We werken de hele week voor het hoogst mogelijke. We zien wel aan het einde van de rit", besluit Vrancken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
FCV Dender EH
Wouter Vrancken

Meer nieuws

Ambities zijn nu wel héél duidelijk bij STVV en ze spreken ze ook uit

Ambities zijn nu wel héél duidelijk bij STVV en ze spreken ze ook uit

22:00
Alles of niets tegen KRC Genk: dit is de vermoedelijke opstelling van Standard

Alles of niets tegen KRC Genk: dit is de vermoedelijke opstelling van Standard

09:00
Ongenaakbaar STVV pakt leidersplaats nadat het bij Dender alweer een vroege achterstand helemaal omboog

Ongenaakbaar STVV pakt leidersplaats nadat het bij Dender alweer een vroege achterstand helemaal omboog

17:52
Hubert komt met meer nieuws over (zwaar?) geblesseerde David: "Eerst dachten we dat het om zijn hoofd ging"

Hubert komt met meer nieuws over (zwaar?) geblesseerde David: "Eerst dachten we dat het om zijn hoofd ging"

08:20
OHL laat punt liggen tegen Club: Maertens klaar en duidelijk over penaltymisser Schrijvers Reactie

OHL laat punt liggen tegen Club: Maertens klaar en duidelijk over penaltymisser Schrijvers

07:15
LIVE: Kan KV Mechelen tegen La Louvière de weg verder plaveien richting de Champions Play-Offs? Live

LIVE: Kan KV Mechelen tegen La Louvière de weg verder plaveien richting de Champions Play-Offs?

06:15
Heeft Renard de naam van zijn opvolger bij Anderlecht verklapt? Hallucinante anekdote

Heeft Renard de naam van zijn opvolger bij Anderlecht verklapt? Hallucinante anekdote

07:00
1
LIVE: KRC Genk kan de top zes ruiken, alles of niets voor Standard

LIVE: KRC Genk kan de top zes ruiken, alles of niets voor Standard

06:15
Mag KAA Gent nog dromen van de Champions' Play-offs? Rik De Mil is duidelijk

Mag KAA Gent nog dromen van de Champions' Play-offs? Rik De Mil is duidelijk

06:00
Club Brugge-spits Tresoldi heeft het toch moeilijk na keuze: "Een telefoontje had ik wel verwacht"

Club Brugge-spits Tresoldi heeft het toch moeilijk na keuze: "Een telefoontje had ik wel verwacht"

06:30
Spannende ontknoping in het Dudenpark: late kopbal beslist duel tussen Union en Antwerp

Spannende ontknoping in het Dudenpark: late kopbal beslist duel tussen Union en Antwerp

22:43
Vincent Euvrard moet nog ander probleem aanpakken bij Standard: "We proberen hen zo veel mogelijk te helpen"

Vincent Euvrard moet nog ander probleem aanpakken bij Standard: "We proberen hen zo veel mogelijk te helpen"

23:00
Komt hij nog in aanmerking voor WK met Rode Duivels? "Het zou teleurstelling zijn als ik er niet bij ben"

Komt hij nog in aanmerking voor WK met Rode Duivels? "Het zou teleurstelling zijn als ik er niet bij ben"

22:30
🎥 Moeilijke zege tegen OHL: Ivan Leko onthult waarom Club Brugge dat nodig had Reactie

🎥 Moeilijke zege tegen OHL: Ivan Leko onthult waarom Club Brugge dat nodig had

21:15
Kevin De Bruyne had heel bijzondere optie afgelopen zomer: "Er zijn vrij vergevorderde gesprekken geweest"

Kevin De Bruyne had heel bijzondere optie afgelopen zomer: "Er zijn vrij vergevorderde gesprekken geweest"

21:30
Tegen Atlético zal Club Brugge beter moeten doen: "Maar we laten tenminste geen punten liggen"

Tegen Atlético zal Club Brugge beter moeten doen: "Maar we laten tenminste geen punten liggen"

20:55
Penaltymisser breekt OH Leuven zuur op, Club Brugge ontsnapt en boekt moeizame zege

Penaltymisser breekt OH Leuven zuur op, Club Brugge ontsnapt en boekt moeizame zege

20:09
Oosting komt met heel slecht nieuws voor Antwerp, net voor aftrap tegen Union

Oosting komt met heel slecht nieuws voor Antwerp, net voor aftrap tegen Union

20:13
2
🎥 Wat een misser! Schrijvers laat gelijkmaker liggen tegen Club Brugge

🎥 Wat een misser! Schrijvers laat gelijkmaker liggen tegen Club Brugge

20:07
8
Olivier Deschacht fileert Union-sterkhouder: "Bij Anderlecht zou hij het moeilijker hebben"

Olivier Deschacht fileert Union-sterkhouder: "Bij Anderlecht zou hij het moeilijker hebben"

20:00
4
Club Brugge-speler grijpt alles aan om te verbeteren en blessures te vermijden: de marginal gains

Club Brugge-speler grijpt alles aan om te verbeteren en blessures te vermijden: de marginal gains

19:30
1
JPL-uitblinker gaat door wel heel zware privésituatie: "Ja, ik was bang voor mijn familie"

JPL-uitblinker gaat door wel heel zware privésituatie: "Ja, ik was bang voor mijn familie"

19:15
🎥 Is de Puskas Award-winnaar bekend? Wat een goal!

🎥 Is de Puskas Award-winnaar bekend? Wat een goal!

19:00
1
Beerschot-coach Messoudi heeft duidelijke boodschap voor de supporters

Beerschot-coach Messoudi heeft duidelijke boodschap voor de supporters

18:30
6
Zeer slecht nieuws wordt bevestigd voor Union SG

Zeer slecht nieuws wordt bevestigd voor Union SG

17:30
🎥 Vincent Kompany ziet Bayern bijna instorten na absurd geblunder

🎥 Vincent Kompany ziet Bayern bijna instorten na absurd geblunder

18:00
Explosieve onthulling van Olivier Renard over Anderlecht: "Er was een interne lastercampagne"

Explosieve onthulling van Olivier Renard over Anderlecht: "Er was een interne lastercampagne"

17:00
Tweedeklasser is dé kweekgrond voor talent dat naar 1A trekt: CV is intussen indrukwekkend

Tweedeklasser is dé kweekgrond voor talent dat naar 1A trekt: CV is intussen indrukwekkend

17:15
1
Club NXT geeft het zelf uit handen, Jonas De Roeck streng: "Compleet overbodig"

Club NXT geeft het zelf uit handen, Jonas De Roeck streng: "Compleet overbodig"

16:15
Heel opvallend: Seraing - KV Kortrijk definitief afgelast vanwege brand in het stadion

Heel opvallend: Seraing - KV Kortrijk definitief afgelast vanwege brand in het stadion

16:31
LIVE: Leidersplaats voor STVV of kruipt Dender stilletjes nog uit degradatiemoeras?

LIVE: Leidersplaats voor STVV of kruipt Dender stilletjes nog uit degradatiemoeras?

12:25
Olivier Renard bijt van zich af na ontslag bij Anderlecht: "Het was automatisch mijn schuld"

Olivier Renard bijt van zich af na ontslag bij Anderlecht: "Het was automatisch mijn schuld"

15:30
13
Verrassende transfer in de maak voor Goto? 'Makelaar al in Londen voor gesprekken'

Verrassende transfer in de maak voor Goto? 'Makelaar al in Londen voor gesprekken'

14:30
Brand in stadion van Seraing: wedstrijd van KV Kortrijk uitgesteld

Brand in stadion van Seraing: wedstrijd van KV Kortrijk uitgesteld

15:59
16
Stijn Vreven zwaar onder de indruk van JPL-club: "Het is echt ongelooflijk wat daar dit seizoen gebeurt"

Stijn Vreven zwaar onder de indruk van JPL-club: "Het is echt ongelooflijk wat daar dit seizoen gebeurt"

21/02
Culticoon van eerder Beerschot en nu Patro: XIII, duivelse motieven en Vladimir

Culticoon van eerder Beerschot en nu Patro: XIII, duivelse motieven en Vladimir

15:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13:30 Standard Standard
La Louvière La Louvière 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

laszlo laszlo over Union SG - Antwerp: 1-1 Dantie Dantie over Brand in stadion van Seraing: wedstrijd van KV Kortrijk uitgesteld André Coenen André Coenen over FCV Dender EH - STVV: 1-3 George McFly George McFly over La Louvière - KV Mechelen: - Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Wat een misser! Schrijvers laat gelijkmaker liggen tegen Club Brugge mantoch mantoch over Beerschot-coach Messoudi heeft duidelijke boodschap voor de supporters RSCAtiktaks RSCAtiktaks over Heeft Renard de naam van zijn opvolger bij Anderlecht verklapt? Hallucinante anekdote De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Speelt Oosting 'te Nederlands' met Antwerp? De trainer legt het uit André Coenen André Coenen over Olivier Deschacht fileert Union-sterkhouder: "Bij Anderlecht zou hij het moeilijker hebben" TatstOn TatstOn over Olivier Renard bijt van zich af na ontslag bij Anderlecht: "Het was automatisch mijn schuld" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved