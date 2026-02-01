Druk op Hasi (en Renard) wordt ongemeten groot, fans hebben maar één vraag

RSC Anderlecht verloor ook op bezoek bij Standard de Liège opnieuw hele dure punten in de strijd om de bovenste plaatsen in de stand. Er werd met 2-0 verloren en zo wordt de grond onder de voeten van coach Besnik Hasi stilaan echt wel heet.

Door de 5 op 21 (of zelfs 2 op 15) staat RSC Anderlecht nog steeds vierde in de stand, maar de afstand met de top-3 wordt groter en het nummer zeven in de stand (op dit moment Mechelen) staat maar op vier punten meer in de stand.

RSC Anderlecht met teleurstellende 5 op 21 in de problemen

Colin Coosemans - en met hem de rest van Anderlecht - begreep er niets van. En paars-wit speelde niet eens de allerslechtste wedstrijd van het seizoen als we kijken naar de expected goals bijvoorbeeld: 2,44, het dubbele van Standard op Sclessin.

Besnik Hasi probeerde negentig minuten lang zijn spelers aan te vuren, maar het lukte gewoon niet. Bij de 1-0 van Standard was hij woedend op de manier waarop zijn spits Bertaccini niet deed wat van hem gevraagd werd.

Druk op Besnik Hasi bij RSC Anderlecht neemt toe

Het maakt ook enkel duidelijk dat de woorden van Olivier Deschacht echt niet onlogisch zijn. "De kern is zeer middelmatig", gaf die eerder al aan in La Dernière Heure. "Voor mij is Hasi echt wel de juiste mens op de juiste plaats."

Toch zal er na de nederlaag van Anderlecht op Standard veel druk komen op Besnik Hasi - de bekerwedstrijd tegen Antwerp wordt zo nog belangrijker, want Hasi had eerder dit jaar al aangegeven dat het doel de top-3 én de Beker van België was.



