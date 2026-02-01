Druk op Hasi (en Renard) wordt ongemeten groot, fans hebben maar één vraag

Foto: © photonews

RSC Anderlecht verloor ook op bezoek bij Standard de Liège opnieuw hele dure punten in de strijd om de bovenste plaatsen in de stand. Er werd met 2-0 verloren en zo wordt de grond onder de voeten van coach Besnik Hasi stilaan echt wel heet.

Door de 5 op 21 (of zelfs 2 op 15) staat RSC Anderlecht nog steeds vierde in de stand, maar de afstand met de top-3 wordt groter en het nummer zeven in de stand (op dit moment Mechelen) staat maar op vier punten meer in de stand.

RSC Anderlecht met teleurstellende 5 op 21 in de problemen

Colin Coosemans - en met hem de rest van Anderlecht - begreep er niets van. En paars-wit speelde niet eens de allerslechtste wedstrijd van het seizoen als we kijken naar de expected goals bijvoorbeeld: 2,44, het dubbele van Standard op Sclessin.

Besnik Hasi probeerde negentig minuten lang zijn spelers aan te vuren, maar het lukte gewoon niet. Bij de 1-0 van Standard was hij woedend op de manier waarop zijn spits Bertaccini niet deed wat van hem gevraagd werd.

Druk op Besnik Hasi bij RSC Anderlecht neemt toe

Het maakt ook enkel duidelijk dat de woorden van Olivier Deschacht echt niet onlogisch zijn. "De kern is zeer middelmatig", gaf die eerder al aan in La Dernière Heure. "Voor mij is Hasi echt wel de juiste mens op de juiste plaats."

Toch zal er na de nederlaag van Anderlecht op Standard veel druk komen op Besnik Hasi - de bekerwedstrijd tegen Antwerp wordt zo nog belangrijker, want Hasi had eerder dit jaar al aangegeven dat het doel de top-3 én de Beker van België was.

Lees ook... Hoe ziet Besnik Hasi zijn dreigend ontslag? "Ik heb nog niemand gehoord, ik ben nog coach van Anderlecht"

Hoe ziet Besnik Hasi zijn dreigend ontslag? "Ik heb nog niemand gehoord, ik ben nog coach van Anderlecht"

Hoe ook Bertaccini zijn coach Besnik Hasi in de steek liet (en hem woedend maakte)

Doodsteek voor Besnik Hasi? Vurig Standard overklast héél slecht Anderlecht, dat ook nog handje helpt

Bij Anderlecht snappen ze er niets van na nederlaag op Standard: "Onverklaarbaar"

Fans houden zich niet in over Standard - Anderlecht: "Wat een drama, naar het beeld van de trainer"

LIVE: Dender maakt het Genk nog heel lastig!

DONE DEAL: slecht nieuws voor Rode Duivel ... of goed nieuws voor Club Brugge?

Wat deed Beerschot op Lierse en Kortrijk tegen Lokeren? Venijn zat in de staart

Team dringt aan: dan toch nog transfer van meer dan 10 miljoen euro voor Genk op komst?

'Standard en Antwerp kruisen de degens voor gewilde aanvaller uit Bundesliga'

'Dik probleem voor Club Brugge: gedroomd miljoenentarget plots veraf'

Anderlecht-hooligans drijven hoogspanning verder op: bus van Standard beklad

Standard-coach Euvrard voor cruciale Clasico: "Zo wordt winnen bijzonder moeilijk"

Voormalige Anderlecht-speler werkt zich goed in bij JPL-club

LIVE: Standard-Anderlecht onder hoogspanning: houdt iedereen straks het hoofd koel?

Imke Courtois is duidelijk over Anderlecht vlak voor Clasico: "Op leven en dood"

Deschacht geeft reden waarom Anderlecht Hasi niet mag ontslaan bij verlies op Standard

Imke Courtois laat zich scherp uit over supporters die over de schreef gaan

Dit zijn de verwachte opstellingen van Anderlecht en Standard voor beladen Clasico

Ontslag voor Hasi of Euvrard? Boskamp zegt wat hij verwacht van de Clasico

Club Brugge is duidelijk gewaarschuwd: "Dat zijn ze bij Union niet vergeten..."

🎥 Matte Smets verrast onze journalist: Karetsas deed het net als Messi

Deze scheidsrechter fluit de Clasico: Lardot legt uit waarom en zegt of hij extra instructies geeft

LIVE: Wie trekt de lijn door na CL-zege? Club Brugge speelt bij Union voor de leidersplaats

Zelden gezien bij Vincent Kompany: Bayern-coach gaat hard tekeer over arbitrage

Vanhaezebrouck houdt zich niet in: "Hij is niet goed genoeg voor de Belgische top"

🎥 Zoiets onthouden de spelers: opvallend moment op Stayen na nederlaag tegen Charleroi

Opnieuw een zege na 0 op 6: Somers verklapt wat er is aangepast bij Antwerp

Ging de arbitrage hier zwaar in de fout? STVV zag match ontsporen na discutabele fases

Zelfs Kompany durft het niet aan bij Bayern, maar Hasi doet het wel met Nathan De Cat

José Mourinho lyrisch over Rode Duivel: "Wat hij deed, is ongelooflijk"

Ex-scheidsrechters wensen ref voor Standard-Anderlecht "veel geluk": "Zelfs de beste ter wereld..."

Het besef groeit bij KRC Genk: "We hebben geen optie"

Faris Haroun vertelt of hij gevraagd werd om Stef Wils op te volgen bij Antwerp

Anderlecht probeert Ashimeru-succes te herhalen en zet speler nogmaals in de vitrine

Siebe Van der Heyden spreekt klare taal over dure fout van Davy Roef

