Bij Anderlecht snappen ze er niets van na nederlaag op Standard: "Onverklaarbaar"

RSC Anderlecht ging ook op bezoek bij Standard de Liège met de billen bloot. Er werd met 2-0 verloren en zo lijkt paars-wit voorlopig eerder naar beneden dan naar boven te moeten gaan kijken in het klassement.

Na de nederlaag van STVV tegen Charleroi en met de topper tussen Union SG en Club Brugge op komst had Anderlecht nog eens een goede zaak kunnen doen in het klassement. Op bezoek bij Standard werd echter verloren.

RSC Anderlecht moet na 5 op 21 vooral naar beneden kijken

Door de 5 op 21 staat RSC Anderlecht nog steeds vierde in de stand, maar de afstand met de top-3 wordt groter en het nummer zeven in de stand (op dit moment Mechelen) staat maar op vier punten meer in de stand.

De komende zeven wedstrijden zal dus ook naar beneden moeten gekeken worden, want paars-wit moet natuurlijk koste wat het kost voorkomen dat het uit de top-6 zou vallen en naast de Champions' Play-offs zou grijpen.

Het einde van Besnik Hasi voor Anderlecht?

Meteen wordt ook getwijfeld aan de positie van Besnik Hasi bij RSC Anderlecht, al had paars-wit op bezoek bij Standard wel 2,44 expected goals - ongeveer het dubbele van Standard. En ook de spelers zelf begrepen er weinig van dat er met 2-0 was verloren.

Lees ook... Hoe ziet Besnik Hasi zijn dreigend ontslag? "Ik heb nog niemand gehoord, ik ben nog coach van Anderlecht"›

"Iedereen had de volle focus deze week", aldus Colin Coosemans in een eerste reactie bij DAZN. "We hadden een heel erg goede trainingsweek. Het is onverklaarbaar wat mij betreft." De druk in de Beker van België wordt enkel groter ondertussen. "We zullen het dit seizoen moeten hebben van mentaliteit en intensiteit."