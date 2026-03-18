Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure

Kasper Schmeichel heeft misschien zijn laatste wedstrijd uit zijn carrière gespeeld in februari. De Deense doelman, die nog voor Anderlecht uitkwam, zag zijn schouder uit de kom gaan en op zijn leeftijd kan dat zware gevolgen hebben.

Zien we Kasper Schmeichel (39) nog terug op een voetbalveld? De Deen liep in februari een zware schouderblessure op. Zijn laatste wedstrijd dateert van 22 februari tegen Hibernians.

De doelman van Celtic Glasgow sprak daarover met CBS Sports en onthulde dat de blessure ernstiger is dan eerst werd gevreesd. Waar hij aanvankelijk uitging van een revalidatie van zes weken is een tweede medische opinie een pak minder optimistisch.

Een jaar out voor Kasper Schmeichel?

"Ik zou mogelijk al mijn laatste voetbalmatch gespeeld kunnen hebben", vertelde hij zichtbaar geëmotioneerd aan CBS. "Ik heb gisteren een specialist gezien en het lijkt erop dat ik twee operaties moet ondergaan. Ik heb mijn biceps, de rotatorcuff, het labrum, alles gescheurd."

De voormalige doelman van RSC Anderlecht zal dus niet snel terugkeren. "Om het in termen te zeggen die jullie begrijpen: het is alsof een veldspeler tegelijk zijn kruisbanden én zijn achillespees scheurt. Ik kan tegen 10 tot 12 maanden revalidatie aankijken", aldus Schmeichel.



Zijn vader, de legendarische ex-doelman van Manchester United Peter Schmeichel, zat ook in de studio en hoorde het nieuws tegelijk met de kijkers. "Het is moeilijk te bevatten wat er gebeurt. Ik ben al heel mijn leven voetballer en nu heb ik misschien nu al mijn laatste wedstrijd gespeeld", geeft de Celtic-doelman toe, die bij een comeback al boven de 40 zou zijn. "Die gedachte sloopt me."