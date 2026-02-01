Hoe ook Bertaccini zijn coach Besnik Hasi in de steek liet (en hem woedend maakte)

De zenuwachtigheid was er duidelijk vanaf te lezen bij Besnik Hasi. In principe speelde Anderlecht voor zijn job. Gezien het resultaat lijkt het over en out voor de trainer. Zijn spelers lieten alvast niet zien dat ze volop voor hem wilden strijden. Eén moment maakte dat zeer duidelijk.

Anderlecht begon de Clasico in Sclessin volledig verkeerd en betaalde daar snel de prijs voor. De openingsgoal van Standard legde meteen alle pijnpunten bloot.

De fase startte opvallend genoeg bij een vrije trap van Standard op eigen helft. Anderlecht stond slecht georganiseerd en liet zich kinderlijk verrassen.

Besnik Hasi zag het gevaar nochtans aankomen. Vanaf de zijlijn probeerde hij Adriano Bertaccini te dirigeren om een passlijn van Homawoo op Mortensen af te snijden, maar zijn aanwijzingen werden genegeerd.

Bertaccini negeerde de opdrachten van Hasi

Mortensen kreeg daardoor alle vrijheid om aangespeeld te worden. Wat volgde was een snelle combinatie die de Anderlecht-defensie volledig uit elkaar trok.

Saïd ging op links vlot voorbij Sardella en leverde een scherpe voorzet af. Aan de tweede paal moest Karamoko enkel nog binnen duwen.



Hasi reageerde woedend langs de kant. Het moment typeerde perfect een Anderlecht dat ongeorganiseerd oogde en defensief compleet uit verband werd gespeeld.