Hoe ziet Besnik Hasi zijn dreigend ontslag? "Ik heb nog niemand gehoord, ik ben nog coach van Anderlecht"

Besnik Hasi was er niet graag bij en was liefst meteen de bus opgestapt richting Brussel, maar een persconferentie na een wedstrijd is nu eenmaal verplicht. Het werd een vragenvuur dat waarschijnlijk zijn laatste wordt als coach van Anderlecht.

Iemand gaat de knoop moeten doorhakken, maar op deze manier is het een genadeschot en geen executie. Hasi weet zelf niet meer van welk hout pijlen maken, zo lijkt het wel. Al zag hij het zelf zo niet. "Ik zal mijn werk doen zolang ik trainer van Anderlecht ben. Als andere mensen daar anders over beslissen... Ik heb nog niemand gehoord nee."

Vertrouwenscrisis bij sommige spelers van Anderlecht

Zijn spelers zitten in een vertrouwenscrisis en op mentaliteit lukt het ook al niet meer. De kwaliteit van de kern... daar gaan we maar niet te veel meer over zeggen. "Ik heb geen verklaring voor dat eerste halfuur. Een paar jongens moeten inderdaad vertrouwen opdoen."

"Je weet dat je dat eerste halfuur moet overleven, maar we wonnen geen duels. Of iedereen zich miskeken heeft op de kwaliteit in de kern? Ik denk dat we veel meer kwaliteiten hebben dan dat we de laatste drie-vier matchen lieten zien", aldus Hasi.

Besnik Hasi vindt dat de oudere spelers niet genoeg mentaliteit tonen

Want het is niet enkel Besnik Hasi die onder vuur komt te liggen. Ook Olivier Renard zal zich moeten verantwoorden voor de ploeg die hij mocht samenstellen. De conclusie is even hard als vorige seizoenen: te weinig. Bertaccini liet twee wenkende kansen liggen en liet zich in de luren leggen bij de 1-0, Sardella ging in de fout bij de 2-0, Hey en Saliba waren niet goed...

Toegegeven, we hebben ons allemaal miskeken op die maand november, toen Union, Club Brugge en Genk voor de bijl gingen. Maar dat was ook omdat echt alles mee zat.



Lees ook... Hoe ook Bertaccini zijn coach Besnik Hasi in de steek liet (en hem woedend maakte)›

Sinds december is het een calvarietocht geworden voor de Brusselaars. "Daarvoor kijk ik ook naar de oudere spelers. In die goeie periode toonden we de juiste mentaliteit. Als je vandaag moet zeggen dat de 17-jarige Nathan De Cat onze beste speler was... Die oudere jongens moeten het voorbeeld geven."