Standard-coach Euvrard voor cruciale Clasico: "Zo wordt winnen bijzonder moeilijk"
Zowel defensief als offensief heeft Standard sinds het begin van 2026 weinig indruk gemaakt. Volgens Vincent Euvrard moeten de Rouches vooral achterin opnieuw orde op zaken stellen als ze nog wedstrijden willen winnen.

Hoewel Standard eind 2025 nog in de top zes stond, is 2026 rampzalig begonnen: twee nederlagen, zes tegendoelpunten en geen enkele goal gemaakt. Op zijn persconferentie vrijdag was Vincent Euvrard bijzonder duidelijk over wat beter moet, met het oog op de Clasico van zondag tegen Anderlecht (13u30) én de eindsprint in de reguliere competitie.

"Profvoetballers moeten met omstandigheden kunnen omgaan, en dat hebben we op bepaalde momenten ook gedaan. Om terug te slaan, moeten we opnieuw aanknopen met wat we goed deden sinds mijn komst. Tussen mijn aanstelling en speeldag 20 hadden we de op één na beste defensie van het kampioenschap."

"Daar moeten we op voortbouwen: defensieve soliditeit. We hielden vaak de nul en wanneer het nodig was, redde Matthieu (Epolo) ons met fantastische saves. Die stabiliteit moeten we nu opnieuw vinden."

Defensieve zekerheid als basis voor herstel?

Werken aan de defensie dus, ook al sputtert de aanval van de Rouches nog steeds. Volgens Euvrard kan Standard pas vooruit spelen en kansen creëren als de basis achterin weer klopt.

"Aanvallend zijn we niet enorm verbeterd, dat weten we. Dat blijft het probleem. Maar als je uit een winterstop komt en in twee wedstrijden vier doelpunten slikt in het eerste halfuur, dan voel je dat er onzekerheid in de groep sluipt."

Lees ook... LIVE: Even opstootje op het veld, maar Lambrechts lost het op met twee keer geel

"Soms kan je drie keer scoren in een match, zoals tegen Charleroi. Maar vóór mijn komst had Standard in 20 wedstrijden slechts 12 doelpunten gemaakt. Nu zitten we rond één goal per match. Je gaat niet plots twee keer per wedstrijd scoren. En als je al 0-2 achterstaat, weet je hoe moeilijk het wordt."

Euvrard besluit: "Het is heel duidelijk: we moeten terug naar onze basis, naar defensieve organisatie en stevigheid. Met energie, goals en goede fases kan je veel bereiken, maar als je zo kwetsbaar bent en makkelijk in de rug wordt gepakt, wordt winnen bijzonder moeilijk."

