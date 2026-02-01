📷 'Anderlecht heeft streepje voor op andere JPL-club om verdediger binnen te halen'

📷 'Anderlecht heeft streepje voor op andere JPL-club om verdediger binnen te halen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De toekomst van Mathys Angely staat opnieuw in de belangstelling nu meerdere clubs zijn situatie opvolgen. De jonge verdediger van Wolfsburg kan mogelijk een volgende stap zetten in ons land.

Situatie bij Wolfsburg

Mathys Angely, achttien jaar, maakt deel uit van de jeugdstructuur van Wolfsburg en speelt hoofdzakelijk bij de U19‑ploeg. De club staat open voor een uitleenbeurt zodat hij ervaring kan opdoen op een hoger competitieniveau. De Duitse ploeg wil hem via een tijdelijke overstap laten doorgroeien richting volwassen voetbal.

In de huidige fase van zijn ontwikkeling wordt bekeken welke omgeving het meest geschikt is om hem regelmatige speeltijd te bezorgen. Wolfsburg houdt daarbij rekening met zowel sportieve als structurele factoren. De club ziet een uitleenbeurt als een logische stap in zijn traject.

Interesse uit binnen- en buitenland

RSC Anderlecht toont de grootste ambitie om de Franse jeugdinternational binnen te halen, zo is in Duitse media te horen. De Brusselse club werkt actief aan een mogelijke komst en volgt het dossier nauwgezet op.

Naast Anderlecht zijn er nog andere gegadigden. In België volgt ook Westerlo de situatie. In Nederland tonen NAC Breda en NEC Nijmegen belangstelling. Ook een niet nader genoemd team uit de Franse hoogste klasse houdt hem in het vizier.

De aanwezigheid van meerdere geïnteresseerde clubs zorgt voor een competitieve markt. Elk van de kandidaten bekijkt of Angely past binnen de sportieve noden van hun selectie. De uiteindelijke keuze zal afhangen van de garanties die hij krijgt op speeltijd en ontwikkeling.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
NAC
Mathys Angely

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/02: Smets - Onyedika - Angely

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/02: Smets - Onyedika - Angely

20:30
📷 'Wolfsburg krijgt njet van Club Brugge, ook Genk weigert bod van 16 miljoen euro'

📷 'Wolfsburg krijgt njet van Club Brugge, ook Genk weigert bod van 16 miljoen euro'

20:30
Verkeerde gok van Leko? Club Brugge amper gevaarlijk en heeft na nederlaag achterstand van 5 punten op Union

Verkeerde gok van Leko? Club Brugge amper gevaarlijk en heeft na nederlaag achterstand van 5 punten op Union

20:23
📷 'Akkoord bereikt, maandag is alles rond: Charai haalt oude bekende binnen'

📷 'Akkoord bereikt, maandag is alles rond: Charai haalt oude bekende binnen'

20:00
Anderlecht wil hem: is drastische beslissing verloofde Jari De Busser voorbode van transfer?

Anderlecht wil hem: is drastische beslissing verloofde Jari De Busser voorbode van transfer?

18:30
Grijpt Anderlecht in? Besnik Hasi op gesprek bij bestuur paars-wit

Grijpt Anderlecht in? Besnik Hasi op gesprek bij bestuur paars-wit

19:10
8
Exit Hasi bij Anderlecht? "Voor sommigen zou dat geen verrassing zijn, voor mij wel"

Exit Hasi bij Anderlecht? "Voor sommigen zou dat geen verrassing zijn, voor mij wel"

19:00
2
Thorgan Hazard gaat in de verdediging: "Het doet me pijn hoe er over hem gepraat wordt" Reactie

Thorgan Hazard gaat in de verdediging: "Het doet me pijn hoe er over hem gepraat wordt"

18:15
5
Hoe ziet Besnik Hasi zijn dreigend ontslag? "Ik heb nog niemand gehoord, ik ben nog coach van Anderlecht" Reactie

Hoe ziet Besnik Hasi zijn dreigend ontslag? "Ik heb nog niemand gehoord, ik ben nog coach van Anderlecht"

17:00
11
Vincent Euvrard zag wat de doorslag gaf tegen Anderlecht Reactie

Vincent Euvrard zag wat de doorslag gaf tegen Anderlecht

17:30
Operatie redding: versterking uit Bundesliga komt aan op Jan Breydel

Operatie redding: versterking uit Bundesliga komt aan op Jan Breydel

18:00
Hoe ook Bertaccini zijn coach Besnik Hasi in de steek liet (en hem woedend maakte)

Hoe ook Bertaccini zijn coach Besnik Hasi in de steek liet (en hem woedend maakte)

16:11
4
Druk op Hasi (en Renard) wordt ongemeten groot, fans hebben maar één vraag

Druk op Hasi (en Renard) wordt ongemeten groot, fans hebben maar één vraag

16:30
12
Hekkensluiter Dender krijgt niet wat het verdient tegen ondermaats KRC Genk

Hekkensluiter Dender krijgt niet wat het verdient tegen ondermaats KRC Genk

17:56
Doodsteek voor Besnik Hasi? Vurig Standard overklast héél slecht Anderlecht, dat ook nog handje helpt

Doodsteek voor Besnik Hasi? Vurig Standard overklast héél slecht Anderlecht, dat ook nog handje helpt

15:34
Bij Anderlecht snappen ze er niets van na nederlaag op Standard: "Onverklaarbaar"

Bij Anderlecht snappen ze er niets van na nederlaag op Standard: "Onverklaarbaar"

15:54
4
🎥 PSV vernedert Feyenoord en mag titel al bijna vieren, bondscoach kijkt maar beter naar Ajax-Belgen

🎥 PSV vernedert Feyenoord en mag titel al bijna vieren, bondscoach kijkt maar beter naar Ajax-Belgen

17:40
Fans houden zich niet in over Standard - Anderlecht: "Wat een drama, naar het beeld van de trainer"

Fans houden zich niet in over Standard - Anderlecht: "Wat een drama, naar het beeld van de trainer"

15:00
DONE DEAL: slecht nieuws voor Rode Duivel ... of goed nieuws voor Club Brugge?

DONE DEAL: slecht nieuws voor Rode Duivel ... of goed nieuws voor Club Brugge?

17:20
Anderlecht-hooligans drijven hoogspanning verder op: bus van Standard beklad

Anderlecht-hooligans drijven hoogspanning verder op: bus van Standard beklad

13:00
4
Wat deed Beerschot op Lierse en Kortrijk tegen Lokeren? Venijn zat in de staart

Wat deed Beerschot op Lierse en Kortrijk tegen Lokeren? Venijn zat in de staart

15:30
1
Imke Courtois laat zich scherp uit over supporters die over de schreef gaan

Imke Courtois laat zich scherp uit over supporters die over de schreef gaan

13:20
Team dringt aan: dan toch nog transfer van meer dan 10 miljoen euro voor Genk op komst?

Team dringt aan: dan toch nog transfer van meer dan 10 miljoen euro voor Genk op komst?

14:30
'Standard en Antwerp kruisen de degens voor gewilde aanvaller uit Bundesliga'

'Standard en Antwerp kruisen de degens voor gewilde aanvaller uit Bundesliga'

13:40
3
Voormalige Anderlecht-speler werkt zich goed in bij JPL-club

Voormalige Anderlecht-speler werkt zich goed in bij JPL-club

12:30
'Dik probleem voor Club Brugge: gedroomd miljoenentarget plots veraf'

'Dik probleem voor Club Brugge: gedroomd miljoenentarget plots veraf'

14:00
3
Standard-coach Euvrard voor cruciale Clasico: "Zo wordt winnen bijzonder moeilijk"

Standard-coach Euvrard voor cruciale Clasico: "Zo wordt winnen bijzonder moeilijk"

10:30
Club Brugge is duidelijk gewaarschuwd: "Dat zijn ze bij Union niet vergeten..."

Club Brugge is duidelijk gewaarschuwd: "Dat zijn ze bij Union niet vergeten..."

12:20
1
LIVE: Standard-Anderlecht onder hoogspanning: houdt iedereen straks het hoofd koel?

LIVE: Standard-Anderlecht onder hoogspanning: houdt iedereen straks het hoofd koel?

09:09
Imke Courtois is duidelijk over Anderlecht vlak voor Clasico: "Op leven en dood"

Imke Courtois is duidelijk over Anderlecht vlak voor Clasico: "Op leven en dood"

09:30
🎥 Matte Smets verrast onze journalist: Karetsas deed het net als Messi

🎥 Matte Smets verrast onze journalist: Karetsas deed het net als Messi

11:30
LIVE: Wie trekt de lijn door na CL-zege? Club Brugge speelt bij Union voor de leidersplaats

LIVE: Wie trekt de lijn door na CL-zege? Club Brugge speelt bij Union voor de leidersplaats

10:45
Zelden gezien bij Vincent Kompany: Bayern-coach gaat hard tekeer over arbitrage

Zelden gezien bij Vincent Kompany: Bayern-coach gaat hard tekeer over arbitrage

11:00
4
Dit zijn de verwachte opstellingen van Anderlecht en Standard voor beladen Clasico

Dit zijn de verwachte opstellingen van Anderlecht en Standard voor beladen Clasico

08:20
1
🎥 Zoiets onthouden de spelers: opvallend moment op Stayen na nederlaag tegen Charleroi

🎥 Zoiets onthouden de spelers: opvallend moment op Stayen na nederlaag tegen Charleroi

10:00
Opnieuw een zege na 0 op 6: Somers verklapt wat er is aangepast bij Antwerp Reactie

Opnieuw een zege na 0 op 6: Somers verklapt wat er is aangepast bij Antwerp

09:15
14

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 2-0 KV Mechelen KV Mechelen

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Union SG - Club Brugge: 1-0 Andreas2962 Andreas2962 over Grijpt Anderlecht in? Besnik Hasi op gesprek bij bestuur paars-wit JaKu JaKu over Druk op Hasi (en Renard) wordt ongemeten groot, fans hebben maar één vraag Andreas2962 Andreas2962 over Exit Hasi bij Anderlecht? "Voor sommigen zou dat geen verrassing zijn, voor mij wel" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over FCV Dender EH - KRC Genk: 1-2 Paa'ke Paa'ke over OH Leuven - KV Mechelen: 2-0 M.Suarez M.Suarez over Thorgan Hazard gaat in de verdediging: "Het doet me pijn hoe er over hem gepraat wordt" Raf1 Raf1 over 📷 'Anderlecht heeft streepje voor op andere JPL-club om verdediger binnen te halen' RememberLierse RememberLierse over Lierse SK - K Beerschot VA: 1-0 TIGERMANIA TIGERMANIA over Hoe ziet Besnik Hasi zijn dreigend ontslag? "Ik heb nog niemand gehoord, ik ben nog coach van Anderlecht" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved