📷 'Anderlecht heeft streepje voor op andere JPL-club om verdediger binnen te halen'

De toekomst van Mathys Angely staat opnieuw in de belangstelling nu meerdere clubs zijn situatie opvolgen. De jonge verdediger van Wolfsburg kan mogelijk een volgende stap zetten in ons land.

Situatie bij Wolfsburg

Mathys Angely, achttien jaar, maakt deel uit van de jeugdstructuur van Wolfsburg en speelt hoofdzakelijk bij de U19‑ploeg. De club staat open voor een uitleenbeurt zodat hij ervaring kan opdoen op een hoger competitieniveau. De Duitse ploeg wil hem via een tijdelijke overstap laten doorgroeien richting volwassen voetbal.

In de huidige fase van zijn ontwikkeling wordt bekeken welke omgeving het meest geschikt is om hem regelmatige speeltijd te bezorgen. Wolfsburg houdt daarbij rekening met zowel sportieve als structurele factoren. De club ziet een uitleenbeurt als een logische stap in zijn traject.

Interesse uit binnen- en buitenland

RSC Anderlecht toont de grootste ambitie om de Franse jeugdinternational binnen te halen, zo is in Duitse media te horen. De Brusselse club werkt actief aan een mogelijke komst en volgt het dossier nauwgezet op.

Naast Anderlecht zijn er nog andere gegadigden. In België volgt ook Westerlo de situatie. In Nederland tonen NAC Breda en NEC Nijmegen belangstelling. Ook een niet nader genoemd team uit de Franse hoogste klasse houdt hem in het vizier.

De aanwezigheid van meerdere geïnteresseerde clubs zorgt voor een competitieve markt. Elk van de kandidaten bekijkt of Angely past binnen de sportieve noden van hun selectie. De uiteindelijke keuze zal afhangen van de garanties die hij krijgt op speeltijd en ontwikkeling.



