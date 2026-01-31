'KAA Gent haalt niet één, maar twee grote talenten weg bij topclub uit JPL'

KAA Gent versterkt zijn kern met twee jonge spelers uit de Genk‑academie. Beide transfers worden na het seizoen afgerond en passen binnen een langetermijnplanning.

Twee talenten op weg naar Gent

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri staan Michiel Cauwel en Saidou Touré voor een overstap naar KAA Gent. De twee achttienjarigen lopen einde contract bij Genk en maken momenteel deel uit van het tweede elftal. Beide spelers zouden een overeenkomst tekenen voor vier seizoenen.

Voor Cauwel betekent de overgang een terugkeer naar zijn vroegere club. De centrale verdediger verliet Gent in 2022 en verzamelde dit seizoen elf wedstrijden in de Challenger Pro League. Hij heeft bovendien twee selecties bij de Belgische U19 achter zijn naam. Touré, actief als flankaanvaller, maakte in 2020 dezelfde beweging richting Genk en keert nu eveneens terug.

Contractsituatie en sportieve context

De transfers worden mogelijk doordat beide spelers in juni einde contract zijn. Daardoor kan Gent hen zonder transfersom aantrekken. De plannen voorzien dat zij aansluiten bij Jong AA Gent, waar zij op langere termijn kunnen doorgroeien.

Cauwel beschikt over een marktwaarde van 250.000 euro, wat zijn positie als opkomend talent onderstreept. Touré geldt eveneens als een speler met ontwikkelingspotentieel binnen de jeugdcompetities. De overstap past in de strategie van Gent om jonge profielen vroeg te integreren in de eigen structuur.



De transfer vormt voor beide spelers een terugkeer naar een vertrouwde omgeving, terwijl Gent zijn opleidingspijler verder versterkt. De club zet hiermee in op continuïteit en toekomstgerichte ontwikkeling binnen de eigen rangen.