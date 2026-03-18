Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit

Jonas De Roeck is aan de slag bij Club NXT. En dat bleef hij ook toen Nicky Hayen ontslagen werd en vol voor Ivan Leko ging.

Het was voor sommigen misschien wel een mogelijkheid. Jonas De Roeck had in december perfect Nicky Hayen kunnen opvolgen bij Club Brugge.

“Eerlijk, ik heb daar geen seconde aan gedacht. Het is normaal dat clubs tegenwoordig eerst intern kijken. Kijk naar Zulte Waregem, Anderlecht…”, vertelt De Roeck in Het Nieuwsblad.

Dat maakt het vaak gemakkelijker om een bepaalde manier van werken te blijven hanteren. “Zelf ben ik daar niet mee bezig geweest. Ik was hier nog maar net en heb alle energie in mijn huidige job gestoken.”

Maar het kan haast niet anders of De Roeck heeft wel de ambitie om hoofdcoach te worden van de A-ploeg. “Natuurlijk wil iedereen coach van Club Brugge worden. Wat de toekomst brengt, zien we dan wel.”

In ieder geval is hij duidelijk over zijn komst bij blauw-zwart. “Ik ben niet naar Club NXT gekomen met de idee om T1 van Club te worden. Dat zou de verkeerde intentie zijn. Voor mijn ontwikkeling als coach is het gewoon interessant.”

De Roeck houdt wel van de cultuur van een absolute topclub om in te werken, want daar ligt de lat bijzonder hoog. “De ambitie om een eerste ploeg te trainen is er nog steeds, maar ik wil op dit moment niet te ver vooruit kijken”, besluit hij.

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

