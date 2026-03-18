Heel wat spelers bedreigd: de puzzel van de schorsingen in de Pro League

Na de 30e speeldag van de Jupiler Pro League worden de gele kaarten weer op nul gezet. Toch zal een speler die voor de vijfde (of tiende) keer wordt geboekt wél geschorst zijn voor de start van de Play-offs. Opletten dus.

Veel spelers moeten opletten op speeldag 30

Heel wat spelers lopen dus het risico op een schorsing, ook bij clubs waarvoor de 30e speeldag sportief niet echt meer van belang is. Hun trainer moet dan ook een belangrijke keuze maken: het risico nemen om hen te laten spelen en een nieuwe kaart te incasseren, of hen een week rust geven om problemen te vermijden.

Er zijn in elk geval drie spelers met negen gele kaarten, en die riskeren dus een schorsing van twee wedstrijden: Marco Ilaimaharitra (Standard), Kevin Mac Allister (Union) en Jordi Liongola (RAAL La Louvière).

Opgepast voor een schorsing bij de start van de Play-offs

Daarnaast is er een hele groep spelers met vier gele kaarten, onder wie Leo Kokubo, Keisuke Goto en Abdoulaye Sissako (STVV), Adem Zorgane en Rob Schoofs (Union), Christos Tzolis en Brandon Mechele (Club Brugge), Ludwig Augustinsson (Anderlecht), Joris Kayembe (Genk), Adnane Abid (Standard), Sami Lahssaini en Yllan Okou (RAAL) en nog vele anderen. Zij moeten dit weekend dus extra waakzaam zijn.

Op deze 30e en laatste speeldag van de reguliere competitie zullen acht spelers ontbreken door een schorsing: Adriano Bertaccini en Nathan Saliba (Anderlecht), Kevin Van Den Kerkhof en Parfait Guiagon (Charleroi), Clinton Nsiala (Westerlo), Oscar Gil (OHL), Daam Foulon (Antwerp) en Thomas Henry (Standard).