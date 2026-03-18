Heel wat spelers bedreigd: de puzzel van de schorsingen in de Pro League

Heel wat spelers moeten vermijden om vóór de start van de Play-offs hun vijfde of tiende gele kaart te pakken, want na de 30e speeldag van de reguliere competitie worden de tellers weer op nul gezet.

Na de 30e speeldag van de Jupiler Pro League worden de gele kaarten weer op nul gezet. Toch zal een speler die voor de vijfde (of tiende) keer wordt geboekt wél geschorst zijn voor de start van de Play-offs. Opletten dus.

Veel spelers moeten opletten op speeldag 30

Heel wat spelers lopen dus het risico op een schorsing, ook bij clubs waarvoor de 30e speeldag sportief niet echt meer van belang is. Hun trainer moet dan ook een belangrijke keuze maken: het risico nemen om hen te laten spelen en een nieuwe kaart te incasseren, of hen een week rust geven om problemen te vermijden.

Er zijn in elk geval drie spelers met negen gele kaarten, en die riskeren dus een schorsing van twee wedstrijden: Marco Ilaimaharitra (Standard), Kevin Mac Allister (Union) en Jordi Liongola (RAAL La Louvière).

Opgepast voor een schorsing bij de start van de Play-offs

Daarnaast is er een hele groep spelers met vier gele kaarten, onder wie Leo Kokubo, Keisuke Goto en Abdoulaye Sissako (STVV), Adem Zorgane en Rob Schoofs (Union), Christos Tzolis en Brandon Mechele (Club Brugge), Ludwig Augustinsson (Anderlecht), Joris Kayembe (Genk), Adnane Abid (Standard), Sami Lahssaini en Yllan Okou (RAAL) en nog vele anderen. Zij moeten dit weekend dus extra waakzaam zijn.

Op deze 30e en laatste speeldag van de reguliere competitie zullen acht spelers ontbreken door een schorsing: Adriano Bertaccini en Nathan Saliba (Anderlecht), Kevin Van Den Kerkhof en Parfait Guiagon (Charleroi), Clinton Nsiala (Westerlo), Oscar Gil (OHL), Daam Foulon (Antwerp) en Thomas Henry (Standard).

De doorslaggevende afwezige? "Daarom worden ZIJ kampioen"

De verwachte en een paar onverwachte mensen in glansrol: OH Leuven, KV Mechelen en Genk aan het feest

Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit

Verdiende Daam Foulon uitsluiting tegen Standard? Dit heeft Lardot erover te zeggen

Club Brugge zoals Anderlecht in 2015 en 2016: wat is er geworden van de helden van de Youth League?

Wie van de vijf? Deze namen worden genoemd als opvolger bij Anderlecht

Huzarenstukje voor VAR zondag zonder buitenlanders: de busjes worden weer in dienst genomen

Bertaccini zijn grootste probleem bij Anderlecht is... een ploegmaat: hij is op dit moment ook al meer waard

Charaï spreekt klare taal nu Marokko alsnog de Afrika Cup wint

Anderlecht, Gent en Genk weten waar ze voor staan: "Dan moeten Gent-spelers al zwemmend naar huis"

Nu al einde verhaal voor Adriano Bertaccini bij Anderlecht? Psycholoog roert zich

Gewisseld tijdens de rust in Champions League: wat is er aan de hand met Courtois?

La Louvière stuurt stevige waarschuwing naar Genk voor alles-of-niets-duel

Moet hij straks niet in de selectie van de Rode Duivels zitten? "Heynen is beter dan in het kampioenenjaar"

STVV doodeerlijk na verloren derby: "Iedereen weet dat we het dáár moeilijk mee hebben"

Kiest RSC Anderlecht voor Jari De Busser? 'Deze naam van grote club ligt op tafel'

En plots gaat het snel: 'Premier League komt aankloppen in Mechelen'

BREAKING: Senegal gestraft, Marokko krijgt dan toch nog de Afrika Cup cadeau

Alarmfase rood: beresterke Thibaut Courtois valt uit - deze teams door naar kwartfinales CL

Filip Joos komt met vurige wens voor twee Belgische ploegen: "Het is afgeleefd, het is betonrot"

Dender trekt één cruciale les uit de bemoedigende nederlaag tegen Union

DONE DEAL: RSC Anderlecht houdt buitenlandse topclubs af en slaat stevige slag

Sporting Lissabon eindigt het sprookje van Bodo/Glimt met ongeziene vijfklapper

Coach Nicky Hayen weet wat Genk nog tekortkomt ondanks derbyzege

Mist Genk straks play-off 1? "Als Hayen wat eerder was toegekomen bij Genk..."

Beveren-coach Marink Reedijk verklaart risicovolle move tegen Club NXT

'PSG wil Monaco en Stuttgart aftroeven voor JPL-smaakmaker'

Ex-speler van STVV mag plots dromen van het WK met een topland

PRIMEUR: Standard of KAA Gent? Derde hond lijkt met JPL-revelatie aan de haal te gaan

Reeks van 30(!) matchen zonder overwinning binnenkort verleden tijd? Nu is het echt van moeten voor Standard

Steven Defour maakt zich toch nog zorgen om Anderlecht

Rode Duivels weten alvast aan wie ze zich mogen verwachten

Een jaar geleden nog zonder contract: nu hopen ze in Mechelen stiekem op absolute recordtransfer

Moet Davy Roef mee naar het WK?

Topclubs zien prijs stijgen door nakende WK-selectie: Club Brugge mag extra miljoenen verwachten

Absolute sterkhouder van Lommel heeft een belangrijke boodschap voor de fans

KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

