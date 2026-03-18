Charaï spreekt klare taal nu Marokko alsnog de Afrika Cup wint

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Marokko heeft dan toch de Afrika Cup gewonnen. Senegal kreeg een forfaitnederlaag aangesmeerd na de onregelmatigheden tijdens de finale.

Marokko is plots wel de winnaar van de Afrika Cup, maar bij de Marokkanen zelf wordt dit niet meer onthaald als een echte overwinning, zo stelt ook Issame Charaï van Westerlo.

“Er is geen enthousiasme, want je dwingt zoiets toch het liefste af op het veld”, klinkt het bij Sporza. “Sportief hebben we het niet kunnen waarmaken, ook al waren daar redenen voor, zoals het oponthoud, maar ook andere onregelmatigheden.”

Toch spreekt Charaï van een soort van gerechtigheid, maar de nasmaak blijft volgens hem enorm zuur. “Het moment dat Marokko voor eigen publiek had kunnen hebben, is weg. Dat zal er nooit meer komen.”

Hij is zelf niet enthousiast en verwacht dat ook niet van de Marokkaanse gemeenschap. “Ik kan mij vergissen, maar ik verwacht nu ook niet plots een volksfeest. Het is gepasseerd. Er is inmiddels zelfs al een nieuwe bondscoach. Het momentum is weg.”

Het is voor hem ook moeilijk inschatten of dat nu wel de oplossing was. “Ze hebben het bekeken en hebben geoordeeld dat er toch te veel fouten zijn gebeurd in de finale. Alleen hadden de scheidsrechters op dat moment betere beslissingen moeten nemen.”

Volgens Charaï is de titel dan ook vooral een overwinning voor de Marokkaanse federatie, maar niet voor het volk en de spelers. “Marokko zal uiteindelijk de geschiedenisboeken ingaan als de eindwinnaar. Maar je had het veel liever op het veld afgedwongen”, besluit hij.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
African Cup of Nations
African Cup of Nations Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Westerlo
Senegal
Issame Charaï

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

.. .. over Charaï spreekt klare taal nu Marokko alsnog de Afrika Cup wint Bork Bork over BREAKING: Senegal gestraft, Marokko krijgt dan toch nog de Afrika Cup cadeau We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Alarmfase rood: beresterke Thibaut Courtois valt uit 1872 1872 over Wie van de vijf? Deze namen worden genoemd als opvolger bij Anderlecht TatstOn TatstOn over Moet hij straks niet in de selectie van de Rode Duivels zitten? "Heynen is beter dan in het kampioenenjaar" Eerlijk is eerlijk Eerlijk is eerlijk over En plots gaat het snel: 'Premier League komt aankloppen in Mechelen' Standard 2.0 Standard 2.0 over 'Cercle en Standard gaan strijd aan met buitenlandse clubs voor jeugdproduct Anderlecht, KRC Genk en Antwerp' Standard 2.0 Standard 2.0 over Was de rode kaart voor Bertaccini wel terecht? Jonathan Lardot geeft uitleg bij de fase André Coenen André Coenen over Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn" Canard-i Canard-i over Bertaccini zijn grootste probleem bij Anderlecht is... een ploegmaat: hij is op dit moment ook al meer waard Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved