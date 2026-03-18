Charaï spreekt klare taal nu Marokko alsnog de Afrika Cup wint

Marokko heeft dan toch de Afrika Cup gewonnen. Senegal kreeg een forfaitnederlaag aangesmeerd na de onregelmatigheden tijdens de finale.

Marokko is plots wel de winnaar van de Afrika Cup, maar bij de Marokkanen zelf wordt dit niet meer onthaald als een echte overwinning, zo stelt ook Issame Charaï van Westerlo.

“Er is geen enthousiasme, want je dwingt zoiets toch het liefste af op het veld”, klinkt het bij Sporza. “Sportief hebben we het niet kunnen waarmaken, ook al waren daar redenen voor, zoals het oponthoud, maar ook andere onregelmatigheden.”

Toch spreekt Charaï van een soort van gerechtigheid, maar de nasmaak blijft volgens hem enorm zuur. “Het moment dat Marokko voor eigen publiek had kunnen hebben, is weg. Dat zal er nooit meer komen.”

Hij is zelf niet enthousiast en verwacht dat ook niet van de Marokkaanse gemeenschap. “Ik kan mij vergissen, maar ik verwacht nu ook niet plots een volksfeest. Het is gepasseerd. Er is inmiddels zelfs al een nieuwe bondscoach. Het momentum is weg.”

Zege voor de federatie

Het is voor hem ook moeilijk inschatten of dat nu wel de oplossing was. “Ze hebben het bekeken en hebben geoordeeld dat er toch te veel fouten zijn gebeurd in de finale. Alleen hadden de scheidsrechters op dat moment betere beslissingen moeten nemen.”



Volgens Charaï is de titel dan ook vooral een overwinning voor de Marokkaanse federatie, maar niet voor het volk en de spelers. “Marokko zal uiteindelijk de geschiedenisboeken ingaan als de eindwinnaar. Maar je had het veel liever op het veld afgedwongen”, besluit hij.