Branko Strupar even terug bij KRC Genk voor eerbetoon: "Ik ben even sprakeloos"

Branko Strupar even terug bij KRC Genk voor eerbetoon: "Ik ben even sprakeloos"
Tien jaar na zijn overleden werd Tony Greco in de bloemetjes gezet. Branko Strupar kwam er speciaal uit Zagreb voor afgereisd.

Greco overleed 10 jaar geleden

KRC Genk zorgde in de Cegeka Arena voor een mooi eerbetoon aan de tien jaar geleden overleden teammanager Tony Greco.

“Ik moest dit doen, ik heb enorm veel aan Tony Greco te danken”, getuigde Strupar, geciteerd door Het Belang van Limburg. “Hij regelde alles voor de spelers.”

Strupar was duidelijk geraakt door het eerbetoon. “Dit is een emotionele avond voor mij, ook nadat Thomas Buffel hier zijn verhaal nog eens deed over de dood van zijn vrouw Stephanie. Ik ben even sprakeloos.”

Cement bij KRC Genk

Buffel kon de aanwezigheid van Strupar smaken. “Het feit dat Branko speciaal voor deze gelegenheid is afgekomen, terwijl zijn zoon ook jarig is, zegt alles.”


Hij was ook onder de indruk van de videoboodschap van Aimé Anthuenis. Tony was het cement bij KRC Genk zei de ex-coach. “Ik zal KRC Genk ook altijd dankbaar blijven voor wat men in moeilijke momenten voor mij heeft gedaan, het tekent deze warme club”, besloot Buffel.

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

