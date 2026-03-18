Gewisseld tijdens de rust in Champions League: wat is er aan de hand met Courtois?

Opvallend moment in de Champions League dinsdagavond. Thibaut Courtois bleef tijdens de rust in de kleedkamer in het duel tussen Manchester City en Real Madrid.

Thibaut Courtois vervangen

Thibaut Courtois keepte een schitterende eerste helft in Manchester, maar na de rust kwam hij niet meer de kleedkamer uit. Andriy Lunin kwam hem toen vervangen.

Er leek niet meteen een probleem in de eerste helft. Onze landgenoot deed het uitstekend en pakte uit met enkele knappe reddingen om zijn ploeg te helpen.

Spaanse kranten spraken van overbelasting van de adductoren. Op zijn persconferentie achteraf kwam trainer Alvaro Arbeloa met wat meer uitleg.

Blessure?

“Courtois had wat last, dus het was een wissel uit voorzorg. Zelf wilde hij verder spelen. Ik verwacht dat hij zondag opnieuw beschikbaar is tegen Atlético”, citeert Het Laatste Nieuws hem.

Toby Alderweireld liet bij VTM weten dat hij iets gezien had, toen Courtois naar de Lies greep. “Wat hij daar deed, is iets wat hij normaal niet doet. We zullen zien of hij dit weekend speelt. En of hij bijgevolg meegaat met de Rode Duivels naar de Verenigde Staten”, klonk het.