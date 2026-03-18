Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt

De beslissing sloeg dinsdagavond in als een bom: De Afrikaanse voetbalbond heeft Senegal zijn titel ontnomen en Marokko tot kampioen uitgeroepen. Zoals te verwachten was, gaat Senegal in beroep.

De soap is nog lang niet voorbij. De Afrikaanse voetbalbond heeft dinsdag beslist om Senegal zijn tweede Afrika Cup-titel af te nemen, veroverd op 18 januari in Rabat, Marokko, na een ware thriller met veel wendingen. De Senegalese bond kondigde daarop aan in beroep te gaan tegen wat zij een "onrechtvaardige" beslissing noemt.

Even de feiten op een rij: op 18 januari, na meerdere omstreden scheidsrechterlijke beslissingen, besloten ze het veld te verlaten vóór het einde van de wedstrijd. Een doelpunt werd afgekeurd, waarna op het einde van de blessuretijd alsnog een penalty aan Marokko werd toegekend.

Brahim Diaz miste echter die strafschop en in de verlengingen schonk Papa Gueye Senegal de zege en de titel. Maar Marokko diende klacht in tegen die beslissing, en de Afrikaanse voetbalbond besliste zich te beroepen op artikel 84 van het reglement, dat een forfait voorziet wanneer het goede verloop van een wedstrijd niet kan worden gewaarborgd door het gedrag van een van beide teams.

Senegal trekt naar TAS

Op zijn officiële kanalen heeft de Senegalese voetbalbond een mededeling verspreid waarin staat dat ze zich niet zal neerleggen bij deze beslissing en naar het TAS, het sporttribunaal in Lausanne, zal stappen.

"De Senegalese voetbalbond hekelt een onrechtvaardige, ongeziene en onaanvaardbare beslissing die het Afrikaanse voetbal in diskrediet brengt", schreef de bond. "Ter verdediging van haar rechten en de belangen van het Senegalese voetbal zal de Federatie op zeer korte termijn beroep aantekenen bij het Hof van Arbitrage voor de Sport (TAS) in Lausanne."



