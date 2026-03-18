Lokeren eindelijk uit gevarenzone: "Een verloren seizoen"

Lokeren weet na drie nederlagen op rij weer wat winnen is. Jong KAA Gent ging met vrij grote 4-1-cijfers de boot in.

Deugddoende zege voor Lokeren

Lokeren speelde een sterke eerste helft en won uiteindelijk met 4-1, maar kon toch weer geen clean sheet pakken. Aniss Brrou scoorde het vierde doelpunt voor zijn ploeg.

“Dit was mijn vierde doelpunt van het seizoen, maar ik heb ook al elf assists achter mijn naam staan”, was Brrou bijzonder opgetogen in Het Nieuwsblad.

Het was voor de ploeg van trainer Stijn Vreven eindelijk weer een goede wedstrijd, een fel contrast met hoe ze donderdag voor de dag kwamen tegen Francs Borains.

De zorgen in de kelder van de competitie lijken zo vergeten voor Lokeren. “We moeten gewoon van wedstrijd naar wedstrijd leven en elke week opnieuw proberen om de drie punten te pakken”, vertelt Brrou nog.

Verloren seizoen

Ondanks alles spreekt hij wel van een soort van verloren seizoen. “We hebben geen ploeg ontmoet waartegen we niets konden rapen. Integendeel, in veel wedstrijden hadden we kunnen winnen.”





Die wedstrijden worden dan vaak op details verloren, terwijl zijn ploeg meer punten had kunnen pakken. “Dat is jammer, want eigenlijk hadden we meer verdiend”, besluit hij.