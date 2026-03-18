STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité

STVVYouth zag de 6-2-zege tegen Bocholt omgezet worden in een 0-5-forfaitnederlaag. De Kanaries gaan sowieso in beroep tegen dit besluit van het Disciplinair Comité.

Forfaitnederlaag na klacht

Op zondag 1 maart werd in tweede afdeling het duel tussen STVV Youth en Bocholt afgewerkt. De Kanaries wonnen met duidelijke 6-2 cijfers.

“Spelers die in het computersysteem rood flikkeren en dus niet speelgerechtigd zouden zijn, vinden we raar. Daarom hebben we klacht ingediend”, vertelt Gert Schrooten, bestuurslid van Bocholt VV, aan Het Belang van Limburg.

Veel heeft de ploeg er niet bij te winnen, maar ze vinden het wel een kwestie dat er duidelijkheid is of een speler wel of niet kan aantreden in een wedstrijd.

STVV gaat in beroep

Er deden in die wedstrijd acht A-kernspelers mee. Enkel Joedrick Pupe was ouder dan 23 jaar. Diriken, Lendfers, Delpupo en Pupe stonden de wedstrijd voordien wel in de JPL op het blad bij Antwerp.

Op basis van artikel B4.114 over het inzetten van spelers bij U23- en B-ploegen besliste het Disciplinair Comité in te grijpen na de klacht. Maar het verslag is nog niet gepubliceerd, waardoor niet duidelijk is wat de motivatie is.





STVV wil daar echter niet op wachten en heeft beslist om hoe dan ook in beroep te gaan tegen de beslissing en de forfaitnederlaag aan te vechten, zo klinkt het nog.