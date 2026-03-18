OFFICIEEL Karl Vannieuwkerke kiest uit 50 (!) sollicitaties nieuwe trainer

Vorige week zette KVDO, de opvolger van KV Oostende, zijn trainer aan de deur. Met Kurt Delaere is er nu ook een opvolger aangeduid.

Kurt Delaere trainer van KVDO

KVDO heeft Kurt Delaere aangesteld als nieuwe trainer. Dat laat de club weten op zijn officiële kanalen. Hij tekent een contract tot en met 2028.

Delaere komt over van Jong Essevee. Als speler was Delaere actief bij onder meer Club Brugge, Deinze, Torhout en Harelbeke.

“Voor deze functie ontvingen we een vijftigtal kandidaturen, maar voor ons stond Kurt met stip op nummer één”, laat Karl Vannieuwkerke weten. “Hij behaalde sterke resultaten bij zijn vorige clubs en staat bekend om zijn enorme passie voor het spel.”

Gaan voor promotie

Donderdag leidt de nieuwe trainer zijn eerste sessie, maar dinsdagavond al maakte hij kennis met de spelersgroep. “Ik wil ook Zulte Waregem bedanken voor de constructieve samenwerking in dit dossier. Zij gunnen Kurt deze stap, waardoor we snel tot een akkoord konden komen.”



Delaere is blij met deze nieuwe stap in zijn carrière. “KVDO is een ambitieuze club met veel potentieel om verder te groeien. Wie weet kan dat zelfs dit seizoen nog. We zullen er alles aan doen om dat waar te maken.”