OFFICIEEL Karl Vannieuwkerke kiest uit 50 (!) sollicitaties nieuwe trainer

Word fan van KV Diksmuide Oostende! 23

Vorige week zette KVDO, de opvolger van KV Oostende, zijn trainer aan de deur. Met Kurt Delaere is er nu ook een opvolger aangeduid.

KVDO heeft Kurt Delaere aangesteld als nieuwe trainer. Dat laat de club weten op zijn officiële kanalen. Hij tekent een contract tot en met 2028.

Delaere komt over van Jong Essevee. Als speler was Delaere actief bij onder meer Club Brugge, Deinze, Torhout en Harelbeke.

“Voor deze functie ontvingen we een vijftigtal kandidaturen, maar voor ons stond Kurt met stip op nummer één”, laat Karl Vannieuwkerke weten. “Hij behaalde sterke resultaten bij zijn vorige clubs en staat bekend om zijn enorme passie voor het spel.”

Donderdag leidt de nieuwe trainer zijn eerste sessie, maar dinsdagavond al maakte hij kennis met de spelersgroep. “Ik wil ook Zulte Waregem bedanken voor de constructieve samenwerking in dit dossier. Zij gunnen Kurt deze stap, waardoor we snel tot een akkoord konden komen.”


Delaere is blij met deze nieuwe stap in zijn carrière. “KVDO is een ambitieuze club met veel potentieel om verder te groeien. Wie weet kan dat zelfs dit seizoen nog. We zullen er alles aan doen om dat waar te maken.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e amateurliga A
2e amateurliga A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Diksmuide Oostende

Meer nieuws

Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar...

Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar...

11:40
De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

11:20
📷 OFFICIEEL 78 jaar oud, maar Dick Advocaat heeft nieuwe job beet

📷 OFFICIEEL 78 jaar oud, maar Dick Advocaat heeft nieuwe job beet

11:00
Door STVV uitgeleende speler wacht maandenlange revalidatie

Door STVV uitgeleende speler wacht maandenlange revalidatie

10:45
KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

10:38
Lokeren eindelijk uit gevarenzone: "Een verloren seizoen"

Lokeren eindelijk uit gevarenzone: "Een verloren seizoen"

10:15
Flips heeft bijzondere band met Hazard: "Geen dag voorbij of hij komt niet bij me thuis"

Flips heeft bijzondere band met Hazard: "Geen dag voorbij of hij komt niet bij me thuis"

10:00
STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité

STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité

09:45
3
"Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws

"Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws

09:30
3
Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt

Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt

09:00
1
Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure

Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure

08:40
2
Branko Strupar even terug bij KRC Genk voor eerbetoon: "Ik ben even sprakeloos"

Branko Strupar even terug bij KRC Genk voor eerbetoon: "Ik ben even sprakeloos"

08:20
Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit

Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit

08:00
Charaï spreekt klare taal nu Marokko alsnog de Afrika Cup wint

Charaï spreekt klare taal nu Marokko alsnog de Afrika Cup wint

07:40
7
Gewisseld tijdens de rust in Champions League: wat is er aan de hand met Courtois?

Gewisseld tijdens de rust in Champions League: wat is er aan de hand met Courtois?

07:20
1
Wie van de vijf? Deze namen worden genoemd als opvolger bij Anderlecht

Wie van de vijf? Deze namen worden genoemd als opvolger bij Anderlecht

07:00
1
Heel wat spelers bedreigd: de puzzel van de schorsingen in de Pro League

Heel wat spelers bedreigd: de puzzel van de schorsingen in de Pro League

06:30
BREAKING: Senegal gestraft, Marokko krijgt dan toch nog de Afrika Cup cadeau

BREAKING: Senegal gestraft, Marokko krijgt dan toch nog de Afrika Cup cadeau

23:12
28
Alarmfase rood: beresterke Thibaut Courtois valt uit - deze teams door naar kwartfinales CL

Alarmfase rood: beresterke Thibaut Courtois valt uit - deze teams door naar kwartfinales CL

23:00
7
En plots gaat het snel: 'Premier League komt aankloppen in Mechelen'

En plots gaat het snel: 'Premier League komt aankloppen in Mechelen'

22:30
3
Club Brugge zoals Anderlecht in 2015 en 2016: wat is er geworden van de helden van de Youth League?

Club Brugge zoals Anderlecht in 2015 en 2016: wat is er geworden van de helden van de Youth League?

22:00
Dender trekt één cruciale les uit de bemoedigende nederlaag tegen Union

Dender trekt één cruciale les uit de bemoedigende nederlaag tegen Union

21:50
De doorslaggevende afwezige? "Daarom worden ZIJ kampioen"

De doorslaggevende afwezige? "Daarom worden ZIJ kampioen"

21:40
Sporting Lissabon eindigt het sprookje van Bodo/Glimt met ongeziene vijfklapper

Sporting Lissabon eindigt het sprookje van Bodo/Glimt met ongeziene vijfklapper

21:20
2
Kiest RSC Anderlecht voor Jari De Busser? 'Deze naam van grote club ligt op tafel'

Kiest RSC Anderlecht voor Jari De Busser? 'Deze naam van grote club ligt op tafel'

20:55
Beveren-coach Marink Reedijk verklaart risicovolle move tegen Club NXT

Beveren-coach Marink Reedijk verklaart risicovolle move tegen Club NXT

20:50
Moet hij straks niet in de selectie van de Rode Duivels zitten? "Heynen is beter dan in het kampioenenjaar" Analyse

Moet hij straks niet in de selectie van de Rode Duivels zitten? "Heynen is beter dan in het kampioenenjaar"

20:40
6
'PSG wil Monaco en Stuttgart aftroeven voor JPL-smaakmaker'

'PSG wil Monaco en Stuttgart aftroeven voor JPL-smaakmaker'

20:20
2
Filip Joos komt met vurige wens voor twee Belgische ploegen: "Het is afgeleefd, het is betonrot"

Filip Joos komt met vurige wens voor twee Belgische ploegen: "Het is afgeleefd, het is betonrot"

20:00
3
STVV doodeerlijk na verloren derby: "Iedereen weet dat we het dáár moeilijk mee hebben"

STVV doodeerlijk na verloren derby: "Iedereen weet dat we het dáár moeilijk mee hebben"

19:50
DONE DEAL: RSC Anderlecht houdt buitenlandse topclubs af en slaat stevige slag

DONE DEAL: RSC Anderlecht houdt buitenlandse topclubs af en slaat stevige slag

19:40
2
Rode Duivels weten alvast aan wie ze zich mogen verwachten

Rode Duivels weten alvast aan wie ze zich mogen verwachten

19:20
1
Moet Davy Roef mee naar het WK?

Moet Davy Roef mee naar het WK?

19:00
Absolute sterkhouder van Lommel heeft een belangrijke boodschap voor de fans

Absolute sterkhouder van Lommel heeft een belangrijke boodschap voor de fans

18:50
2
Een jaar geleden nog zonder contract: nu hopen ze in Mechelen stiekem op absolute recordtransfer

Een jaar geleden nog zonder contract: nu hopen ze in Mechelen stiekem op absolute recordtransfer

18:40
1
PRIMEUR: Standard of KAA Gent? Derde hond lijkt met JPL-revelatie aan de haal te gaan

PRIMEUR: Standard of KAA Gent? Derde hond lijkt met JPL-revelatie aan de haal te gaan

18:20

Meer nieuws

Populairste artikels

2e amateurliga A

 Speeldag 25
Zulte Waregem Zulte Waregem - KRC Harelbeke KRC Harelbeke
SV Oostkamp SV Oostkamp - RFC Wetteren RFC Wetteren
KV Mechelen KV Mechelen - KVK Westhoek KVK Westhoek
Hamme VW Hamme VW - SV Oudenaarde SV Oudenaarde
FC Lebbeke FC Lebbeke - Mandel United Mandel United
Racing Club Gent Racing Club Gent - FC Gullegem FC Gullegem
Hoger Op Kalken Hoger Op Kalken 15:00 KM Torhout KM Torhout
Sp. Petegem Sp. Petegem 15:00 KV Diksmuide Oostende KV Diksmuide Oostende

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over BREAKING: Senegal gestraft, Marokko krijgt dan toch nog de Afrika Cup cadeau CringeMedia CringeMedia over Alarmfase rood: beresterke Thibaut Courtois valt uit franchi franchi over 'PSG wil Monaco en Stuttgart aftroeven voor JPL-smaakmaker' franchi franchi over Filip Joos komt met vurige wens voor twee Belgische ploegen: "Het is afgeleefd, het is betonrot" Blackadder Blackadder over STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité Divano Divano over Moet hij straks niet in de selectie van de Rode Duivels zitten? "Heynen is beter dan in het kampioenenjaar" Vital Verheyen Vital Verheyen over Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure MALYNWA MALYNWA over "Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws Nero Nero over Steven Defour maakt zich toch nog zorgen om Anderlecht Stigo12 Stigo12 over Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved