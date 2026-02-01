Fans houden zich niet in over Standard - Anderlecht: "Wat een drama, naar het beeld van de trainer"

Standard de Liège en RSC Anderlecht maakten er niet de meeste spectaculaire eerste helft van in de Clasico op Sclessin. En dus regende het ook reacties op de sociale media. Zeker de fans van Anderlecht zijn het helemaal beu.

Er zijn opnieuw supporters van RSC Anderlecht aanwezig op Sclessin, voor het eerst in twee jaar. Maar los van het volle uitvak zijn er natuurlijk ook nog tienduizenden supporters die thuis voor de buis of op Voetbalkrant aan het volgen zijn.

RSC Anderlecht maakt weinig indruk op Sclessin

En wat zij zagen van hun fanions? Dat was niet meteen om over naar huis te schrijven. Er was (uiteraard) ook de nodige commentaar op scheidsrechter Lambrechts, die hier en daar wat te weinig zou hebben ingegrepen volgens paars-witte fans.

Zwakste man op het veld: Lambrechts. Je moet het doen in een wedstrijd met 22 zwakkelingen. #STAAND — AGèrk (@GerkAnatoly) February 1, 2026

Maar ook de eigen spelers kregen er gretig van langs. Te weinig druk op de bal, te weinig voetballend vermogen, te veel de lange bal hanterend: het voetbal van Anderlecht was niet om aan te zien volgens de eigen fans.

Supporters hekelen diverse spelers van Anderlecht

Dat leverde ook meteen heel wat tweets op via X, waarbij diverse spelers en coach Hasi ook de wind van voren kregen. Bij de rust was het 1-0 voor Standard tegen Anderlecht, aan paars-wit om daar in de tweede helft verandering in te gaan brengen.



We geven jullie graag een bloemlezing mee van een aantal reacties die we konden vinden op X. Uiteraard zijn er voor elke negatieve tweet misschien ook drie stilzwijgende mensen die het wél goed vinden, dus alles valt met een korreltje zout te nemen.

Rsc Lange bal 🫠🫠 #Staand — Haspar El Chino (@VDBergheJasper) February 1, 2026

Wat een drama van een eerste helft... helemaal naar het beeld van de trainer... Bedankt om hem nog te houden @rscanderlecht #STAAND — Brecht Dhaenens (@BrechtDhaenens) February 1, 2026

Match de merde une fois de plus. Ce n'est plus un clasico mais un crassico #staand — Ian Joy (@ianjoy_division) February 1, 2026

Sardella ziet er uit alsof hij al dagen bij de Special Forces heeft getraind... hij heeft 49' moeten achteruitlopen... Triestig! #STAAND — Brecht Dhaenens (@BrechtDhaenens) February 1, 2026