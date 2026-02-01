Exit Hasi bij Anderlecht? "Voor sommigen zou dat geen verrassing zijn, voor mij wel"

Na de nederlaag van Anderlecht tegen Standard wordt opnieuw gekeken naar de positie van Besnik Hasi. Adriano Bertaccini gaf na afloop een duidelijke reactie op de situatie binnen de ploeg.

Nederlaag te veel voor Hasi?

De 2-0-nederlaag in Luik zorgde voor nieuwe vragen over de toekomst van de trainer. Binnen de spelersgroep klinkt echter steun. Bertaccini benadrukte dat de verantwoordelijkheid bij de ploeg ligt. “Er wordt veel gepraat over de coach, maar hij staat niet op het terrein.” Hij wees op gemiste kansen, verloren duels en fouten bij tegendoelpunten.

Volgens hem blijft Hasi de spelers motiveren, ook tijdens de rust. Hij gaf aan dat de groep na de pauze snel een doelpunt incasseerde en dat dit niet aan de trainer lag. De speler stelde dat het aan de kern is om zichzelf te evalueren.

Probleem met de efficiëntie

Bertaccini ging verder in op wat volgens hem moet veranderen. Hij benadrukte individuele verantwoordelijkheid. “Elke speler moet eens goed in de spiegel kijken.” Hij koppelde dat aan gemiste kansen die volgens hem bepalend waren voor het wedstrijdverloop.

Hij gaf aan dat de ploeg voldoende mogelijkheden creëert, maar te weinig afwerkt. De speler verwees naar statistieken die aantonen dat Anderlecht gevaarlijker was dan Standard, maar dat dit niet werd omgezet in doelpunten. Hij stelde dat dit probleem al langere tijd speelt.

Steun voor Hasi binnen de groep

Op de vraag of de spelers nog achter de coach staan, antwoordde Bertaccini bevestigend. Al bestaat de kans dat Hasi morgen de training niet meer leidt. “Voor sommigen zou dat geen verrassing zijn, voor mij wel. Nogmaals: het ligt niet aan de coach. Als we op deze manier spelen mag je Guardiola zelfs voor de groep zetten. Het zou niet beter gaan”, besluit hij.