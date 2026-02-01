Anderlecht-hooligans drijven hoogspanning verder op: bus van Standard beklad

De Clasico tussen Standard en Anderlecht kreeg al uren voor de aftrap een grimmig randje. Met de terugkeer van de Anderlecht-fans naar Sclessin na meer dan twee jaar hing er duidelijke spanning in de lucht.

Die spanning vertaalde zich in een incident buiten het stadion. De spelersbus van Standard werd beklad met paarse verf, vermoedelijk door aanhangers van paars-wit.

Voor de Luikenaars was improvisatie nodig. Standard beschikte gelukkig over een reservebus, waardoor de spelers alsnog richting Sclessin konden vertrekken.

Die tweede bus, zonder sporen van vandalisme, arriveerde kort voor de middag aan het stadion. De voorbereiding van de thuisploeg liep zo wel lichte vertraging op.

De bus van Standard werd beklad door Anderlecht-hooligans

Het voorval illustreert hoe beladen deze Clasico is, zowel sportief als emotioneel. Beide clubs hadden nochtans vooraf nog expliciet opgeroepen tot kalmte.

De politie was massaal aanwezig, maar de toon voor de wedstrijd was al gezet. Nog voor de bal rolde, stond deze Clasico al onder hoogspanning.



Lees ook... LIVE: Even opstootje op het veld, maar Lambrechts lost het op met twee keer geel›