Vincent Euvrard zag wat de doorslag gaf tegen Anderlecht

Een zichtbaar tevreden Vincent Euvrard verscheen na afloop van de Clasico tegen Anderlecht voor de pers. De trainer van Standard zag zijn ploeg een volwassen en intense prestatie neerzetten in de 2-0-overwinning tegen de grote rivaal.

Euvrard benadrukte vooral de mentaliteit van zijn spelers. “We speelden met veel intensiteit en energie. We zaten goed in de duels en in de impact, en dat was het allerbelangrijkste. We moesten daar aanwezig zijn, en dat zijn we de hele wedstrijd geweest.”

Volgens Euvrard greep Standard eindelijk zijn kansen

Volgens de coach begon Standard sterk aan de partij. “We zetten meteen goed druk en dwongen in het begin vijf of zes corners af. Na een sterke eerste dertig minuten konden we nog voor rust een mooi doelpunt maken.”

Dat openingsdoelpunt was volgens Euvrard het resultaat van goed samenspel. “Het was een knappe actie van Saïd en een uitstekende infiltratie van Karamoko. We hebben onze momenten gepakt, iets wat ons de voorbije weken net ontbrak.”

Pluim op de hoed van Lucas Pirard

Ook individueel viel er veel te genieten bij de Rouches. “We hadden kwaliteit nodig in beide rechthoeken en die was er. Rafiki Saïd speelde een grote wedstrijd en Lucas Pirard leverde, na de blessure van Epolo, een zeer sterke prestatie.”

Euvrard had ook lovende woorden voor keeperstrainer Jean-François Gillet. “Het is zijn verdienste dat Pirard altijd scherp bleef. Zulke momenten kunnen onverwacht komen en dan moet je klaar zijn. Dat was vandaag het geval.”



Daarnaast kregen ook andere spelers een pluim. “Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar jongens die terugkomen van een lange blessure zoals Karamoko en Homawoo speelden een heel sterke match. Dit was bovenal een collectieve zege.”

Tot slot keek Euvrard al voorzichtig vooruit. “De grootste uitdaging voor een topsporter is er staan op de grote momenten en onder druk. Dat hebben we vandaag gedaan. We mogen hier 24 uur van genieten, daarna verschuift de focus naar Brugge.”