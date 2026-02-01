Club Brugge-trainer Leko komt met verklaring voor mislukt experiment: "Dan speel ik altijd met Vermant"

Het is niet de avond geworden die Ivan Leko en Club Brugge voor ogen hadden. Leko verraste ook met zijn opstelling, maar had daar een verklaring voor.

Romeo Vermant bleef bijna de volledige wedstrijd op de bank en ook Nicolo Tresoldi moest het stellen met een invalbeurt. Leko liet Christos Tzolis fungeren als valse negen in een vrije rol. Aangezien het aanvallend toch wel een stuk beter kon bij Club Brugge, is het niet onlogisch dat hier na de wedstrijd vragen over kwamen.

Op de persconferentie reflecteerde Leko over zijn keuzes. "Als je verliest, is je plan niet goed. Eén ding is duidelijk: als Vermant volledig fit is, dan speel ik altijd met hem." Vooraf deed er geen bericht de ronde over een blessure bij de aanvaller, maar er bleek dus toch wat aan de hand te zijn. "Hij is heel belangrijk voor ons en scoort goals. Alleen had hij een probleem, waardoor hij niet aan de aftrap kon staan."

Leko hoopte dat Tzolis kon verrassen

De Kroatische coach van Club ging dus op zoek naar een alternatief. "Je probeert keuzes te maken in functie van een goed resultaat. Iemand als Tzolis is ook heel belangrijk voor ons. Ik heb hiervoor gekozen omdat we dan een extra man op het middenveld konden krijgen en Tzolis misschien wel kon verrassen in het uitoefenen een vrije rol."

Leko is heel eerlijk over het uiteindelijke oordeel over dit systeem. "Het is geen succes gebleken. We waren ook wat verrast door de speelwijze van Union, eerlijk gezegd. In het begin probeerden ze eerder ons af te stoppen dan zelf te voetballen. Normaal spelen ze zelf hun spel. Dit was een aanpassing van hen die succesvol was."

Niet enige reden voor nederlaag Club

Zelf zal Leko zijn eigen experiment wellicht niet snel herhalen. "Ik denk niet dat dit de enige oorzaak is voor onze nederlaag. We speelden niet snel genoeg en waren te voorspelbaar. Heel veel ballen in het laatste derde van het veld leverden bijna niets op. Maar nog eens: als Romeo Vermant volledig fit was, had hij zeker gespeeld."