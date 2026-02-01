Reactie Club Brugge-trainer Leko komt met verklaring voor mislukt experiment: "Dan speel ik altijd met Vermant"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Joseph Marienstadion
| 4 reacties
Club Brugge-trainer Leko komt met verklaring voor mislukt experiment: "Dan speel ik altijd met Vermant"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is niet de avond geworden die Ivan Leko en Club Brugge voor ogen hadden. Leko verraste ook met zijn opstelling, maar had daar een verklaring voor.

Romeo Vermant bleef bijna de volledige wedstrijd op de bank en ook Nicolo Tresoldi moest het stellen met een invalbeurt. Leko liet Christos Tzolis fungeren als valse negen in een vrije rol. Aangezien het aanvallend toch wel een stuk beter kon bij Club Brugge, is het niet onlogisch dat hier na de wedstrijd vragen over kwamen.

Op de persconferentie reflecteerde Leko over zijn keuzes. "Als je verliest, is je plan niet goed. Eén ding is duidelijk: als Vermant volledig fit is, dan speel ik altijd met hem." Vooraf deed er geen bericht de ronde over een blessure bij de aanvaller, maar er bleek dus toch wat aan de hand te zijn. "Hij is heel belangrijk voor ons en scoort goals. Alleen had hij een probleem, waardoor hij niet aan de aftrap kon staan."

Leko hoopte dat Tzolis kon verrassen

De Kroatische coach van Club ging dus op zoek naar een alternatief. "Je probeert keuzes te maken in functie van een goed resultaat. Iemand als Tzolis is ook heel belangrijk voor ons. Ik heb hiervoor gekozen omdat we dan een extra man op het middenveld konden krijgen en Tzolis misschien wel kon verrassen in het uitoefenen een vrije rol."

Leko is heel eerlijk over het uiteindelijke oordeel over dit systeem. "Het is geen succes gebleken. We waren ook wat verrast door de speelwijze van Union, eerlijk gezegd. In het begin probeerden ze eerder ons af te stoppen dan zelf te voetballen. Normaal spelen ze zelf hun spel. Dit was een aanpassing van hen die succesvol was."

Niet enige reden voor nederlaag Club

Lees ook... Terechte nederlaag? Steunpilaren Club Brugge kiezen hun woorden heel precies
Zelf zal Leko zijn eigen experiment wellicht niet snel herhalen. "Ik denk niet dat dit de enige oorzaak is voor onze nederlaag. We speelden niet snel genoeg en waren te voorspelbaar. Heel veel ballen in het laatste derde van het veld leverden bijna niets op. Maar nog eens: als Romeo Vermant volledig fit was, had hij zeker gespeeld." 

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG
Ivan Leko

Meer nieuws

Terechte nederlaag? Steunpilaren Club Brugge kiezen hun woorden heel precies Reactie

Terechte nederlaag? Steunpilaren Club Brugge kiezen hun woorden heel precies

22:45
Verkeerde gok van Leko? Club Brugge amper gevaarlijk en heeft na nederlaag achterstand van 5 punten op Union

Verkeerde gok van Leko? Club Brugge amper gevaarlijk en heeft na nederlaag achterstand van 5 punten op Union

20:23
📷 'Speler uit top zes weigert aanbod van twee Griekse topclubs'

📷 'Speler uit top zes weigert aanbod van twee Griekse topclubs'

23:00
'Royal Antwerp FC twijfelt niet en stuurt zomeraanwinst door'

'Royal Antwerp FC twijfelt niet en stuurt zomeraanwinst door'

22:30
'Club Brugge wil nieuwe verdediger, maar zit met complex dossier'

'Club Brugge wil nieuwe verdediger, maar zit met complex dossier'

21:00
📷 'Wolfsburg krijgt njet van Club Brugge, ook Genk weigert bod van 16 miljoen euro'

📷 'Wolfsburg krijgt njet van Club Brugge, ook Genk weigert bod van 16 miljoen euro'

20:30
3
Opnieuw doet ex-voetballer mee aan 'Over de oceaan'

Opnieuw doet ex-voetballer mee aan 'Over de oceaan'

22:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 01/02: Smets - Onyedika - Angely

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/02: Smets - Onyedika - Angely

21:00
OH Leuven en KV Mechelen delen de punten in aangename partij aan Den Dreef

OH Leuven en KV Mechelen delen de punten in aangename partij aan Den Dreef

21:16
Speelt Standard uitblinker tegen Anderlecht nog kwijt? Bang afwachten voor Rouches

Speelt Standard uitblinker tegen Anderlecht nog kwijt? Bang afwachten voor Rouches

21:30
Kogel door de kerk: volgende trainer uit JPL krijgt zijn C4

Kogel door de kerk: volgende trainer uit JPL krijgt zijn C4

20:37
71
📷 'Akkoord bereikt, maandag is alles rond: Charai haalt oude bekende binnen'

📷 'Akkoord bereikt, maandag is alles rond: Charai haalt oude bekende binnen'

20:00
Grijpt Anderlecht in? Besnik Hasi op gesprek bij bestuur paars-wit

Grijpt Anderlecht in? Besnik Hasi op gesprek bij bestuur paars-wit

19:10
13
Exit Hasi bij Anderlecht? "Voor sommigen zou dat geen verrassing zijn, voor mij wel"

Exit Hasi bij Anderlecht? "Voor sommigen zou dat geen verrassing zijn, voor mij wel"

19:00
3
📷 'Anderlecht heeft streepje voor op andere JPL-club om verdediger binnen te halen'

📷 'Anderlecht heeft streepje voor op andere JPL-club om verdediger binnen te halen'

19:30
1
Anderlecht wil hem: is drastische beslissing verloofde Jari De Busser voorbode van transfer?

Anderlecht wil hem: is drastische beslissing verloofde Jari De Busser voorbode van transfer?

18:30
Club Brugge is duidelijk gewaarschuwd: "Dat zijn ze bij Union niet vergeten..."

Club Brugge is duidelijk gewaarschuwd: "Dat zijn ze bij Union niet vergeten..."

12:20
1
LIVE: Wie trekt de lijn door na CL-zege? Club Brugge speelt bij Union voor de leidersplaats

LIVE: Wie trekt de lijn door na CL-zege? Club Brugge speelt bij Union voor de leidersplaats

10:45
Thorgan Hazard gaat in de verdediging: "Het doet me pijn hoe er over hem gepraat wordt" Reactie

Thorgan Hazard gaat in de verdediging: "Het doet me pijn hoe er over hem gepraat wordt"

18:15
8
Hekkensluiter Dender krijgt niet wat het verdient tegen ondermaats KRC Genk

Hekkensluiter Dender krijgt niet wat het verdient tegen ondermaats KRC Genk

17:56
DONE DEAL: slecht nieuws voor Rode Duivel ... of goed nieuws voor Club Brugge?

DONE DEAL: slecht nieuws voor Rode Duivel ... of goed nieuws voor Club Brugge?

17:20
Hoe ziet Besnik Hasi zijn dreigend ontslag? "Ik heb nog niemand gehoord, ik ben nog coach van Anderlecht" Reactie

Hoe ziet Besnik Hasi zijn dreigend ontslag? "Ik heb nog niemand gehoord, ik ben nog coach van Anderlecht"

17:00
11
Vincent Euvrard zag wat de doorslag gaf tegen Anderlecht Reactie

Vincent Euvrard zag wat de doorslag gaf tegen Anderlecht

17:30
Operatie redding: versterking uit Bundesliga komt aan op Jan Breydel

Operatie redding: versterking uit Bundesliga komt aan op Jan Breydel

18:00
🎥 PSV vernedert Feyenoord en mag titel al bijna vieren, bondscoach kijkt maar beter naar Ajax-Belgen

🎥 PSV vernedert Feyenoord en mag titel al bijna vieren, bondscoach kijkt maar beter naar Ajax-Belgen

17:40
Hoe ook Bertaccini zijn coach Besnik Hasi in de steek liet (en hem woedend maakte)

Hoe ook Bertaccini zijn coach Besnik Hasi in de steek liet (en hem woedend maakte)

16:11
4
Druk op Hasi (en Renard) wordt ongemeten groot, fans hebben maar één vraag

Druk op Hasi (en Renard) wordt ongemeten groot, fans hebben maar één vraag

16:30
13
Doodsteek voor Besnik Hasi? Vurig Standard overklast héél slecht Anderlecht, dat ook nog handje helpt

Doodsteek voor Besnik Hasi? Vurig Standard overklast héél slecht Anderlecht, dat ook nog handje helpt

15:34
Bij Anderlecht snappen ze er niets van na nederlaag op Standard: "Onverklaarbaar"

Bij Anderlecht snappen ze er niets van na nederlaag op Standard: "Onverklaarbaar"

15:54
4
'Dik probleem voor Club Brugge: gedroomd miljoenentarget plots veraf'

'Dik probleem voor Club Brugge: gedroomd miljoenentarget plots veraf'

14:00
3
Wat deed Beerschot op Lierse en Kortrijk tegen Lokeren? Venijn zat in de staart

Wat deed Beerschot op Lierse en Kortrijk tegen Lokeren? Venijn zat in de staart

15:30
1
Fans houden zich niet in over Standard - Anderlecht: "Wat een drama, naar het beeld van de trainer"

Fans houden zich niet in over Standard - Anderlecht: "Wat een drama, naar het beeld van de trainer"

15:00
Team dringt aan: dan toch nog transfer van meer dan 10 miljoen euro voor Genk op komst?

Team dringt aan: dan toch nog transfer van meer dan 10 miljoen euro voor Genk op komst?

14:30
Anderlecht-hooligans drijven hoogspanning verder op: bus van Standard beklad

Anderlecht-hooligans drijven hoogspanning verder op: bus van Standard beklad

13:00
4
Imke Courtois laat zich scherp uit over supporters die over de schreef gaan

Imke Courtois laat zich scherp uit over supporters die over de schreef gaan

13:20
'Standard en Antwerp kruisen de degens voor gewilde aanvaller uit Bundesliga'

'Standard en Antwerp kruisen de degens voor gewilde aanvaller uit Bundesliga'

13:40
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 2-2 KV Mechelen KV Mechelen

Nieuwste reacties

Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over Kogel door de kerk: volgende trainer uit JPL krijgt zijn C4 Remember 2002-2003 Remember 2002-2003 over OH Leuven - KV Mechelen: 2-2 Sv1978 Sv1978 over Thorgan Hazard gaat in de verdediging: "Het doet me pijn hoe er over hem gepraat wordt" Standard 2.0 Standard 2.0 over Exit Hasi bij Anderlecht? "Voor sommigen zou dat geen verrassing zijn, voor mij wel" Sv1978 Sv1978 over Spits Zulte Waregem ootmoedig: "Ik kijk vooral naar mezelf" Joske89 Joske89 over 📷 'Wolfsburg krijgt njet van Club Brugge, ook Genk weigert bod van 16 miljoen euro' Dan the Man Dan the Man over Union SG - Club Brugge: 1-0 JaKu JaKu over Club Brugge-trainer Leko komt met verklaring voor mislukt experiment: "Dan speel ik altijd met Vermant" CringeMedia CringeMedia over 🎥 Antwerp wint ruim van Cercle Brugge: Oosting over twee zaken heel tevreden rinus michels rinus michels over Grootse flop uit de geschiedenis van Club Brugge heeft transfer naar Franse topclub te pakken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved