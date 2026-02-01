Operatie redding: versterking uit Bundesliga komt aan op Jan Breydel

Operatie redding: versterking uit Bundesliga komt aan op Jan Breydel
Foto: © photonews

Cercle Brugge verloor dit weekend kansloos van Royal Antwerp FC met 0-4. En dus blijft het ook met nog zeven speeldagen te gaan op de voorlaatste plaats staan in de stand. Hoog tijd om dus wat versterkingen in huis te halen?

"Charles Herrmann (20) komt de groen-zwarte rangen versterken. De Duitse flankaanvaller maakt de overstap van Borussia Mönchengladbach en ondertekende een contract tot juni 2029", opent Cercle Brugge een persbericht op haar webstek.

Cercle Brugge haalt versterking op bij Borussia Mönchengladbach

"Charles is een linksvoetige winger die bekendstaat om zijn snelheid en technische vaardigheden. Dankzij zijn polyvalent profiel kan hij zowel op de linker- als rechterflank uit de voeten. De Duitser met Ghanese roots doorliep de jeugdreeksen van Hannover en Dortmund om in de zomer van 2024 de overstap te maken naar Borussia Mönchengladbach."

"Bij Die Fohlen deed hij voornamelijk minuten op bij het tweede elftal, al kwam hij ook al twee keer uit voor de eerste ploeg. Bij zijn Bundesliga-debuut was de aanvaller zelfs al meteen goed voor een assist", aldus nog De Vereniging.

Charles Herrmann moet Cercle Brugge helpen bij de korte- en langetermijndoelstellingen

Ook Technisch Directeur Luciano Murchio is in de wolken met de komst van Herrmann: "We zijn bijzonder blij om Charles bij Cercle te mogen verwelkomen. Hij is een polyvalente en complete aanvallende speler met een sterke linkervoet, snelheid en een aanvallende ingesteldheid."

"We zijn ervan overtuigd dat Charles een belangrijke bijdrage zal leveren aan zowel onze korte- als langetermijndoelstellingen en kijken ernaar uit om hem te begeleiden in deze volgende stap van zijn carrière. Welkom, Charles!"

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

