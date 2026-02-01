Transfernieuws en Transfergeruchten 01/02: Onyedika - Smets - Angely

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 01/02 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Onyedika - Smets - Angely

'Wolfsburg krijgt njet van Club Brugge, ook Genk weigert bod van 16 miljoen euro'

Wolfsburg heeft in de slotfase van de wintermercato twee Belgische dossiers geopend. Zowel bij Club Brugge als bij KRC Genk kreeg de Duitse club echter nul op het rekest. (Lees meer)

'Anderlecht heeft streepje voor op andere JPL-club om verdediger binnen te halen'

De toekomst van Mathys Angely staat opnieuw in de belangstelling nu meerdere clubs zijn situatie opvolgen. De jonge verdediger van Wolfsburg kan mogelijk een volgende stap zetten in ons land. (Lees meer)