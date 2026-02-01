🎥 Matte Smets verrast onze journalist: Karetsas deed het net als Messi

Tegen Malmö FF werd het moeilijker dan verwacht voor Genk, maar dankzij een late flits van Konstantinos Karetsas trokken de Limburgers toch aan het langste eind. Het doelpunt van de jonge Griek deed denken aan eentje van... Lionel Messi.

KRC Genk speelde donderdag een belangrijke Europa League-wedstrijd. Hoewel het al zeker was van Europees overwinteren, kon er nog gestreden worden om de top 8.

De Limburgers hadden het veel moeilijker dan verwacht met Malmö FF, maar wonnen wel met 2-1. Na een vroege achterstand maakte Daan Heymans gelijk vanop de stip, vlak voor rust.

Karetsas-goal doet denken aan Messi

Een kleine tien minuten voor het einde van de wedstrijd maakte Konstantinos Karetsas het verschil met een pareltje. Zijn bal week, volgens hemzelf, nog een kleine beetje af voor de netten trilden.

Na afloop van de partij spraken we met Matte Smets. Op een bepaald moment verraste hij ons met zijn parate voetbalkennis. "Dit doelpunt doet me denken aan eentje van Lionel Messi tegen Real Betis. Het lijkt er écht hard op."



En Smets heeft gelijk. De Argentijnse wereldster scoorde in 2019 een gelijkaardig doelpunt tegen Real Betis, dat ook een tegenstander van Genk was in deze Europa League-campagne. Opvallend blijft wel hoe scherp dat doelpunt is blijven hangen bij de jonge Rode Duivel.

Lionel Messi unbelievable goal against Real Betis pic.twitter.com/3jZnjcqhcO — GoalUltinate (@goalultinate) January 22, 2024

"Messi chipte hem meer", merkte Karetsas later op bij ons. Of er een vergelijking met Messi gemaakt mag worden? "Pff, dat is zeker overdreven. Maar het is altijd fijn om te horen", besluit het 18-jarige talent.