Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Pau
Op 31/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Pau
Cercle Brugge versterkt zich met Colombiaanse verdediger en aast op Duitse middenvelder
Cercle Brugge gaat de 19-jarige Colombiaanse verdediger Royer Caicedo overnemen van Atlético Nacional. De jonge verdediger reist morgen naar België om zijn contract te ondertekenen. (Lees meer)
OFFICIEEL: Lokeren haalt vervanger voor Nainggolan vanuit JPL in huis
RAAL heeft het vertrek van Maxime Pau officieel aangekondigd. De Franse middenvelder sluit zich aan bij Lokeren, in 1B. (Lees meer)
