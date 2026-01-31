Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Pau

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 31/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Pau

Cercle Brugge versterkt zich met Colombiaanse verdediger en aast op Duitse middenvelder

Cercle Brugge gaat de 19-jarige Colombiaanse verdediger Royer Caicedo overnemen van Atlético Nacional. De jonge verdediger reist morgen naar België om zijn contract te ondertekenen. (Lees meer)

OFFICIEEL: Lokeren haalt vervanger voor Nainggolan vanuit JPL in huis

RAAL heeft het vertrek van Maxime Pau officieel aangekondigd. De Franse middenvelder sluit zich aan bij Lokeren, in 1B. (Lees meer)