Cercle Brugge versterkt zich met Colombiaanse verdediger en aast op Duitse middenvelder

Cercle Brugge gaat de 19-jarige Colombiaanse verdediger Royer Caicedo overnemen van Atlético Nacional. De jonge verdediger reist morgen naar België om zijn contract te ondertekenen.

Er ligt een verbintenis klaar tot 2029 voor het talent, met een optie op een extra jaar. Caicedo wordt gezien als een groot talent en moet de defensie van Cercle extra stevigheid geven.

De club ziet in hem een speler met potentieel voor de toekomst, die zich zowel nationaal als internationaal kan ontwikkelen.

Cercle Brugge wil Royer Caicedo en Charles Hermann

Daarnaast wil Cercle Brugge ook de Duitse U20-international Charles Hermann losweken bij Borussia Mönchengladbach. Aanvankelijk werd gesproken over een uitleenbeurt, maar het zou dan toch om een definitieve overgang gaan.

Hermann is 20 jaar oud en debuteerde vorig jaar in de Bundesliga voor Mönchengladbach, waarbij hij meteen een assist afleverde bij zijn invalbeurt. Ondanks zijn veelbelovende debuut kreeg hij nadien weinig speelminuten van coach Egon Polanski.

Cercle Brugge is naar verluidt bereid 1 miljoen euro plus bonussen uit te trekken voor de middenvelder. De club hoopt dat Hermann het middenveld extra kwaliteit en dynamiek kan geven, net zoals Caicedo de defensie zal versterken.



