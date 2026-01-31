KAA Gent krijgt duidelijk antwoord van transfertarget dat Rik De Mil had aangebracht

KAA Gent krijgt duidelijk antwoord van transfertarget dat Rik De Mil had aangebracht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

AA Gent probeert zich defensief te versterken in deze laatste fase van de transferperiode. Rik De Mil heeft de naam van een speler die hij goed kent aan het bestuur doorgegeven, maar tevergeefs.

AA Gent probeert zich in de slotfase van de transferperiode nog defensief te versterken, maar een gerichte poging liep op niets uit.

Met het vertrek van Samuel Kotto naar Reims zoekt de club dringend een nieuwe centrale verdediger. Trainer Rik De Mil bracht een speler die hij goed kent bij het bestuur onder de aandacht.

Het ging om Stelios Andreou, de Cypriotische verdediger die vorig seizoen onder De Mil bij Charleroi speelde. Gent hoopte hem opnieuw naar België te halen.

Rik De Mil bracht Stelios Andreou bij het bestuur van KAA Gent onder de aandacht

Andreou had vorig seizoen bijna alles gespeeld bij Charleroi en werd afgelopen zomer verkocht aan het Poolse Widzew Łódź voor iets meer dan een miljoen euro. Ook daar is hij vaste waarde, samen met landgenoot Andi Zeqiri.

Volgens journalist Tomasz Włodarczyk gaf zijn huidige club een duidelijk “nee” aan de Buffalo’s. Een terugkeer naar de Pro League zit er voor Andreou dus niet in.

AA Gent moet dus verder zoeken naar een alternatief. De tijd dringt, want Belgische clubs hebben nog tot maandagavond om hun laatste transfers af te ronden – al worden soms juist in de slotdagen de beste deals gesloten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
KAA Gent
Stelios Andreou

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Andreou - Yaremchuk - Zirkzee - Pau

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Andreou - Yaremchuk - Zirkzee - Pau

17:30
LIVE: Somers profiteert van geklungel bij Cercle en maakt de 0-4 Live

LIVE: Somers profiteert van geklungel bij Cercle en maakt de 0-4

17:22
KAA Gent onderneemt actie door 'woke-dreiging': verandering logo wordt supporterszaak

KAA Gent onderneemt actie door 'woke-dreiging': verandering logo wordt supporterszaak

15:30
5
Ex-scheidsrechters wensen ref voor Standard-Anderlecht "veel geluk": "Zelfs de beste ter wereld..."

Ex-scheidsrechters wensen ref voor Standard-Anderlecht "veel geluk": "Zelfs de beste ter wereld..."

17:00
Anderlecht probeert Ashimeru-succes te herhalen en zet speler nogmaals in de vitrine

Anderlecht probeert Ashimeru-succes te herhalen en zet speler nogmaals in de vitrine

16:30
1
Grootse flop uit de geschiedenis van Club Brugge heeft transfer naar Franse topclub te pakken

Grootse flop uit de geschiedenis van Club Brugge heeft transfer naar Franse topclub te pakken

16:00
Jonas De Roeck krijgt Club NXT op de rails met hulp van North Fanatics: na één zege in 20 matchen, nu 9 op 9

Jonas De Roeck krijgt Club NXT op de rails met hulp van North Fanatics: na één zege in 20 matchen, nu 9 op 9

15:46
Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) heeft een grote beslissing genomen over zijn toekomst

Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) heeft een grote beslissing genomen over zijn toekomst

15:00
OFFICIEEL: Lierse versterkt zich met tweede Sloveense spits die makkelijk de goal vindt

OFFICIEEL: Lierse versterkt zich met tweede Sloveense spits die makkelijk de goal vindt

15:15
1
Anderlecht verliest 19-jarige middenvelder: deal met Italiaanse club zo goed als rond

Anderlecht verliest 19-jarige middenvelder: deal met Italiaanse club zo goed als rond

14:42
2
Smet op zege tegen Marseille: zware klachten over racisme en geweld van Club Brugge-hooligans

Smet op zege tegen Marseille: zware klachten over racisme en geweld van Club Brugge-hooligans

14:30
12
Genk zoekt vaste spits: coach Nicky Hayen wil nog iets heel duidelijk maken

Genk zoekt vaste spits: coach Nicky Hayen wil nog iets heel duidelijk maken

13:28
'Overeenkomst bereikt: KAA Gent kan plots flink cashen op verdediger'

'Overeenkomst bereikt: KAA Gent kan plots flink cashen op verdediger'

11:30
2
Boskamp bekijkt kansen van Club Brugge tegen Atlético: "Dan wordt het een hapje voor Atlético"

Boskamp bekijkt kansen van Club Brugge tegen Atlético: "Dan wordt het een hapje voor Atlético"

13:30
3
Slecht nieuws voor Matz Sels: Rode Duivel krijgt wel héél serieuze concurrent

Slecht nieuws voor Matz Sels: Rode Duivel krijgt wel héél serieuze concurrent

14:00
3
Cercle Brugge versterkt zich met Colombiaanse verdediger en aast op Duitse middenvelder

Cercle Brugge versterkt zich met Colombiaanse verdediger en aast op Duitse middenvelder

13:15
2
Philippe Clement is nu al koning bij Norwich City, maar... "We gaan nooit naar daar"

Philippe Clement is nu al koning bij Norwich City, maar... "We gaan nooit naar daar"

13:00
2
Franky Van der Elst laat zich stellig uit over miljoenendeal Club Brugge

Franky Van der Elst laat zich stellig uit over miljoenendeal Club Brugge

12:30
1
OFFICIEEL: Lokeren haalt vervanger voor Nainggolan vanuit JPL in huis

OFFICIEEL: Lokeren haalt vervanger voor Nainggolan vanuit JPL in huis

12:50
Vanhaezebrouck houdt zijn hart vast voor Standard - Anderlecht: "Heb er echt schrik voor"

Vanhaezebrouck houdt zijn hart vast voor Standard - Anderlecht: "Heb er echt schrik voor"

12:00
Miserie troef bij noodlijdende Belgische club: "Hij gaat de club moeten verkopen!"

Miserie troef bij noodlijdende Belgische club: "Hij gaat de club moeten verkopen!"

12:15
Van der Elst en Vanhaezebrouck laten zich uit over het titeldebat: "Het is voor hen"

Van der Elst en Vanhaezebrouck laten zich uit over het titeldebat: "Het is voor hen"

10:30
Rode Duivel wordt stilaan een 'nachtmerrie van 43 miljoen euro'

Rode Duivel wordt stilaan een 'nachtmerrie van 43 miljoen euro'

11:00
🎥 Dit pijnlijk moment voor Davy Roef levert gouden punt op voor La Louvière

🎥 Dit pijnlijk moment voor Davy Roef levert gouden punt op voor La Louvière

08:20
1
LIVE: Sven Vandenbroeck komt met stevige opsteker Zulte Waregem voor duel met KVC Westerlo

LIVE: Sven Vandenbroeck komt met stevige opsteker Zulte Waregem voor duel met KVC Westerlo

09:45
Afkoopclausule: 'Club Brugge heeft opvolger Ordonez op het oog voor amper twee miljoen euro'

Afkoopclausule: 'Club Brugge heeft opvolger Ordonez op het oog voor amper twee miljoen euro'

10:00
LIVE: Zet Cercle zijn ongeslagen reeks verder of kan Antwerp de rug rechten?

LIVE: Zet Cercle zijn ongeslagen reeks verder of kan Antwerp de rug rechten?

09:15
Hein Vanhaezebrouck ziet het verschil tussen Club Brugge en Union SG

Hein Vanhaezebrouck ziet het verschil tussen Club Brugge en Union SG

09:30
1
Analisten keihard voor RSC Anderlecht richting Standard: "Thuis tegen de laatste ..."

Analisten keihard voor RSC Anderlecht richting Standard: "Thuis tegen de laatste ..."

08:40
OFFICIEEL: Vincent Kompany speelt sleutelfiguur kwijt (aan Arsenal, Atlético Madrid of Napoli?)

OFFICIEEL: Vincent Kompany speelt sleutelfiguur kwijt (aan Arsenal, Atlético Madrid of Napoli?)

09:00
Peter Vandenbempt met veel lof voor Club Brugge én Union SG: "Nog straffer"

Peter Vandenbempt met veel lof voor Club Brugge én Union SG: "Nog straffer"

08:00
5
'Club Brugge tast héél diep in de buidel: op één na duurste transfer'

'Club Brugge tast héél diep in de buidel: op één na duurste transfer'

07:30
4
DONE DEAL: ex-speler Anderlecht (en OH Leuven) maakt spectaculaire terugkeer in Belgisch profvoetbal

DONE DEAL: ex-speler Anderlecht (en OH Leuven) maakt spectaculaire terugkeer in Belgisch profvoetbal

07:40
Knokken, bikkelen en zich vastbijten in kunstgras! KAA Gent kende een moeilijke avond in La Louvière

Knokken, bikkelen en zich vastbijten in kunstgras! KAA Gent kende een moeilijke avond in La Louvière

22:40
La Louvière krijgt zware opdoffer te verwerken tijdens wedstrijd tegen KAA Gent

La Louvière krijgt zware opdoffer te verwerken tijdens wedstrijd tegen KAA Gent

23:00
Supporters van Standard en Anderlecht slaan de handen in elkaar voor de Clasico

Supporters van Standard en Anderlecht slaan de handen in elkaar voor de Clasico

06:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Westerlo Westerlo
STVV STVV 20:45 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 01/02 KV Mechelen KV Mechelen

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over KAA Gent onderneemt actie door 'woke-dreiging': verandering logo wordt supporterszaak Johnnie Walker Johnnie Walker over Cercle Brugge - Antwerp: 0-4 Dirk1897 Dirk1897 over Anderlecht probeert Ashimeru-succes te herhalen en zet speler nogmaals in de vitrine Vital Verheyen Vital Verheyen over Smet op zege tegen Marseille: zware klachten over racisme en geweld van Club Brugge-hooligans Cul-de-sac Cul-de-sac over Anderlecht verliest 19-jarige middenvelder: deal met Italiaanse club zo goed als rond TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Franky Van der Elst laat zich stellig uit over miljoenendeal Club Brugge pief pief over Boskamp bekijkt kansen van Club Brugge tegen Atlético: "Dan wordt het een hapje voor Atlético" King of Highbury King of Highbury over Standard - Anderlecht: - zimbo zimbo over 'Club Brugge tast héél diep in de buidel: op één na duurste transfer' RememberLierse RememberLierse over OFFICIEEL: Lierse versterkt zich met tweede Sloveense spits die makkelijk de goal vindt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved