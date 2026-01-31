KAA Gent krijgt duidelijk antwoord van transfertarget dat Rik De Mil had aangebracht

AA Gent probeert zich defensief te versterken in deze laatste fase van de transferperiode. Rik De Mil heeft de naam van een speler die hij goed kent aan het bestuur doorgegeven, maar tevergeefs.

Met het vertrek van Samuel Kotto naar Reims zoekt de club dringend een nieuwe centrale verdediger. Trainer Rik De Mil bracht een speler die hij goed kent bij het bestuur onder de aandacht.

Het ging om Stelios Andreou, de Cypriotische verdediger die vorig seizoen onder De Mil bij Charleroi speelde. Gent hoopte hem opnieuw naar België te halen.

Andreou had vorig seizoen bijna alles gespeeld bij Charleroi en werd afgelopen zomer verkocht aan het Poolse Widzew Łódź voor iets meer dan een miljoen euro. Ook daar is hij vaste waarde, samen met landgenoot Andi Zeqiri.

Volgens journalist Tomasz Włodarczyk gaf zijn huidige club een duidelijk “nee” aan de Buffalo’s. Een terugkeer naar de Pro League zit er voor Andreou dus niet in.





AA Gent moet dus verder zoeken naar een alternatief. De tijd dringt, want Belgische clubs hebben nog tot maandagavond om hun laatste transfers af te ronden – al worden soms juist in de slotdagen de beste deals gesloten.