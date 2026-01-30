Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Adinany - Sahabo

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Adinany - Sahabo
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 30/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Adinany - Sahabo

Standard staat op punt jeugdspeler te laten vertrekken voor welgekomen transfersom (en gaat die ook gebruiken)

Standard gaat nog een welgekomen transfersom vangen voor Hakim Sahabo. De jonge middenvelder speelde de laatste weken opnieuw bij SL16 FC en stond in de belangstelling van meerdere clubs.  (Lees meer)

KV Kortrijk zet volop in op nieuwe spits uit Challenger Pro League, club ziet leegloop verder gaan

Bryan Adinany staat mogelijk voor een opvallende wintertransfer. De 25-jarige spits van Lierse is in gesprek met KV Kortrijk, dat hem graag naar West-Vlaanderen wil halen. (Lees meer)

Club Brugge doet bod op 17-jarige als alternatief voor Schjelderup
Club Brugge doet bod op 17-jarige als alternatief voor Schjelderup

Er zijn veel geruchten rond Club Brugge, maar momenteel heeft blauw-zwart nog maar één transfer gedaan: Félix Lemaréchal. Toch willen ze er nog een winger bij. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 29/01

Rampscenario voor Kevin De Bruyne én Rode Duivels? Situatieschets ineens heel negatief

10:03
KV Mechelen neemt touwtjes in handen bij Nederlandse club en stalt er ook Belgische coach

09:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Sahabo - Adinany

09:00
Standard staat op punt jeugdspeler te laten vertrekken voor welgekomen transfersom (en gaat die ook gebruiken)

09:00
KV Kortrijk zet volop in op nieuwe spits uit Challenger Pro League, club ziet leegloop verder gaan

08:40
Drama voor zoon Robin van Persie: "Hartverscheurend"

08:20
Club Brugge doet bod op 17-jarige als alternatief voor Schjelderup

08:00
Kwaliteit boven kwantiteit! Belgische clubs geven Nederland het nakijken en tweede CL-ticket is reëel

07:40
Winst Club Brugge heeft zware gevolgen bij tegenstander, mogelijk goed nieuws voor Vermeeren

07:20
Nicky Hayen heeft duidelijke boodschap voor de Genk-fans na overwinning tegen Malmö

06:45
Club Brugge moet vrezen: topclubs blijven aandringen in twee transferdossiers, nieuw target geschrapt

07:00
Rik De Mil kan nog niet rekenen op aanwinst en mist sterkhouders

06:30
Genk wint met het kleinste verschil van Malmö maar krijgt toch ferme domper te verwerken

22:59
Slechte avond voor Nederlands voetbal en Roma in top-8: tegen wie kan KRC Genk spelen?

23:00
DONE DEAL: KV Mechelen kondigt vertrek sterkhouder aan

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/01: Pau

21:20
Geen enkele rust bij Union: nieuwkomers laten zich zien tegen Beveren

22:00
Commentator zeer streng voor Genk: "Hoe is het mogelijk? Kinderlijk!"

21:41
La Louvière shopt bij Anderlecht en daar gaat ... Lokeren van profiteren

21:20
Deze statistiek maakt de prestaties van Club Brugge in Champions League nog straffer

21:00
Antwerp verkocht in anderhalf jaar tijd voor 100 miljoen, maar... de twijfels worden nog groter

20:40
Gaat de club nog in beroep? KRC Genk kent zware straf na onlusten tegen FC Utrecht

20:20
DONE DEAL: Beerschot haalt gewilde creativiteit in huis in operatie promotie

20:10
Is Europa kortste weg naar Champions League voor Genk? Dit is waarom top-8 zo belangrijk is

20:00
DONE DEAL: STVV zet titelambities kracht bij en kaapt transfer weg voor neus van Belgische club

19:40
Waanzinnig: België krijgt er tien(!) om de oren van Spanje, maar schrijft toch opnieuw geschiedenis

19:20
Peter Vandenbempt laat zich uit over Genk: "Niet te geloven"

19:00
DONE DEAL: Frutos geeft transfer toe en La Louvière shopt bij Belgische topclub

18:50
Waarom staat half de JPL aan de deur te kloppen bij de nummer 10 in 1B?

18:40
Dit zijn de mogelijke Europa League-tegenstanders van Genk: spelers spreken duidelijke voorkeur uit

00:16
Toby Alderweireld en Marc Degryse duidelijk over Club Brugge: "Doe hen maar"

18:20
DONE DEAL: Cercle Brugge casht flink, maar ziet verdediger vertrekken

18:00
'Club Brugge gaat de strijd aan met drie Italiaanse topclubs'

17:40
'Antwerp wil JPL-sensatie in huis halen'

17:10
"Blij voor het Belgisch voetbal en zeker voor Club Brugge": De Ketelaere laat van zich horen

17:20
'Anderlecht haalt pion in huis met verleden bij OH Leuven, Rode Duivels en ... Liverpool'

17:00

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 20:45 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 31/01 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 31/01 Westerlo Westerlo
STVV STVV 31/01 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 01/02 KV Mechelen KV Mechelen

