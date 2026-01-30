Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Adinany - Sahabo
Foto: © Photonews
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 30/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Adinany - Sahabo
Standard staat op punt jeugdspeler te laten vertrekken voor welgekomen transfersom (en gaat die ook gebruiken)
Standard gaat nog een welgekomen transfersom vangen voor Hakim Sahabo. De jonge middenvelder speelde de laatste weken opnieuw bij SL16 FC en stond in de belangstelling van meerdere clubs. (Lees meer)
KV Kortrijk zet volop in op nieuwe spits uit Challenger Pro League, club ziet leegloop verder gaan
Bryan Adinany staat mogelijk voor een opvallende wintertransfer. De 25-jarige spits van Lierse is in gesprek met KV Kortrijk, dat hem graag naar West-Vlaanderen wil halen. (Lees meer)
Foto: © photonews
Club Brugge doet bod op 17-jarige als alternatief voor Schjelderup
Er zijn veel geruchten rond Club Brugge, maar momenteel heeft blauw-zwart nog maar één transfer gedaan: Félix Lemaréchal. Toch willen ze er nog een winger bij. (Lees meer)
