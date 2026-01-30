Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Adinany - Sahabo

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 30/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Adinany - Sahabo

Standard staat op punt jeugdspeler te laten vertrekken voor welgekomen transfersom (en gaat die ook gebruiken)

Standard gaat nog een welgekomen transfersom vangen voor Hakim Sahabo. De jonge middenvelder speelde de laatste weken opnieuw bij SL16 FC en stond in de belangstelling van meerdere clubs. (Lees meer)

KV Kortrijk zet volop in op nieuwe spits uit Challenger Pro League, club ziet leegloop verder gaan

Bryan Adinany staat mogelijk voor een opvallende wintertransfer. De 25-jarige spits van Lierse is in gesprek met KV Kortrijk, dat hem graag naar West-Vlaanderen wil halen. (Lees meer)