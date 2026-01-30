Wat betekent dit voor Jérémy Doku? Manchester City neemt afscheid van aanvaller

Wat betekent dit voor Jérémy Doku? Manchester City neemt afscheid van aanvaller
Foto: © photonews

Het is officieel: Oscar Bobb verlaat Manchester City en maakt de overstap naar Fulham. De Noor heeft bij de Londense club een contract ondertekend tot juni 2031.

Met een blessure aan de hamstrings was hij al een tijdje niet meer op het veld verschenen voor de Sky Blues. Zijn laatste optreden in de Premier League dateert van 22 november, toen hij in de slotfase mocht invallen tegen Newcastle.

De flankaanvaller, die zowel rechts als links uit de voeten kan, vond dit het juiste moment om te vertrekken, zeker na de komst van Antoine Semenyo, die Manchester City kwam versterken. Met het oog op zijn ontwikkeling lijkt hij een verstandige keuze te hebben gemaakt, eentje die hem bij Fulham meer speelminuten moet opleveren.

De eerste woorden van Oscar Bobb

De 22-jarige speler, opgeleid bij Manchester City, sprak voor het eerst onder zijn nieuwe kleuren. "Het is geweldig om hier te zijn. Ik heb een fantastische dag gehad waarin ik iedereen heb leren kennen en ik ben enorm enthousiast. Ik wist altijd al dat Fulham een goede club is, met sterke spelers en een prachtig stadion."

"Ik heb gesproken met Sander, een heel goede vriend, en met de trainer, die me het systeem, de mentaliteit van de groep en de werking van de club heeft uitgelegd. Hij kwam erg sympathiek over, dus de beslissing was snel genomen", besloot hij.


Het transferbedrag bedraagt volgens Transfermarkt geschat op 31,2 miljoen euro. Bij een toekomstige transfer ontvangt Manchester City 20 procent op de doorverkoop.

