Club Brugge doet bod op 17-jarige als alternatief voor Schjelderup

Club Brugge doet bod op 17-jarige als alternatief voor Schjelderup
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Er zijn veel geruchten rond Club Brugge, maar momenteel heeft blauw-zwart nog maar één transfer gedaan: Félix Lemaréchal. Toch willen ze er nog een winger bij.

Ivan Leko rekent in zijn systeem sterk op diepgang en snelheid langs de zijkanten, maar net daar ontbreekt het Club Brugge aan echte alternatieven. De blessuregevoeligheid van enkele pionnen en het gebrek aan pure één-tegen-één-spelers maken dat de nood aan een extra aanvaller steeds duidelijker wordt.

De eerdere piste van Andreas Schjelderup lijkt ondertussen afgekoeld. Financiële voorwaarden, concurrentie en sportieve garanties bleken struikelblokken, waardoor Club Brugge verder moest kijken. Dat gebeurt nu nadrukkelijk richting Portugal, een markt die blauw-zwart al vaker interessante profielen opleverde.

Club Brugge zou zijn pijlen richten op Chris Grombahi

Zo is de naam van Chris Grombahi bij het Portugese Rekord opgedoken. De zeventienjarige flankaanvaller van Sporting CP geldt als een groot talent en proefde al even van het A-elftal, al speelt hij vooral bij de U23. Club Brugge zou een huur met aankoopoptie voorstellen, wat past binnen het vertrouwde Brugse model van gecontroleerd investeren in groeipotentieel.

De komst van Grombahi moet ook gelezen worden in het licht van mogelijke uitgaande bewegingen. Jesse Bisiwu wordt steeds vaker genoemd bij Europese topclubs, waardoor Club Brugge wil anticiperen om niet plots met een leegte op de flanken te zitten.


Of het deze winter nog tot een definitieve aanvallende versterking komt, blijft afwachten. Maar dat Club Brugge beseft dat het aanvallend extra wapens nodig heeft om competitief te blijven op alle fronten, staat buiten kijf. 

8 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Sporting Lissabon

Meer nieuws

Rampscenario voor Kevin De Bruyne én Rode Duivels? Situatieschets ineens heel negatief

Rampscenario voor Kevin De Bruyne én Rode Duivels? Situatieschets ineens heel negatief

10:03
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Sahabo - Adinany

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Sahabo - Adinany

09:00
Club Brugge moet vrezen: topclubs blijven aandringen in twee transferdossiers, nieuw target geschrapt

Club Brugge moet vrezen: topclubs blijven aandringen in twee transferdossiers, nieuw target geschrapt

07:00
KV Mechelen neemt touwtjes in handen bij Nederlandse club en stalt er ook Belgische coach

KV Mechelen neemt touwtjes in handen bij Nederlandse club en stalt er ook Belgische coach

09:30
Winst Club Brugge heeft zware gevolgen bij tegenstander, mogelijk goed nieuws voor Vermeeren

Winst Club Brugge heeft zware gevolgen bij tegenstander, mogelijk goed nieuws voor Vermeeren

07:20
Kwaliteit boven kwantiteit! Belgische clubs geven Nederland het nakijken en tweede CL-ticket is reëel

Kwaliteit boven kwantiteit! Belgische clubs geven Nederland het nakijken en tweede CL-ticket is reëel

07:40
Standard staat op punt jeugdspeler te laten vertrekken voor welgekomen transfersom (en gaat die ook gebruiken)

Standard staat op punt jeugdspeler te laten vertrekken voor welgekomen transfersom (en gaat die ook gebruiken)

09:00
2
KV Kortrijk zet volop in op nieuwe spits uit Challenger Pro League, club ziet leegloop verder gaan

KV Kortrijk zet volop in op nieuwe spits uit Challenger Pro League, club ziet leegloop verder gaan

08:40
Drama voor zoon Robin van Persie: "Hartverscheurend"

Drama voor zoon Robin van Persie: "Hartverscheurend"

08:20
Nicky Hayen heeft duidelijke boodschap voor de Genk-fans na overwinning tegen Malmö

Nicky Hayen heeft duidelijke boodschap voor de Genk-fans na overwinning tegen Malmö

06:45
1
Rik De Mil kan nog niet rekenen op aanwinst en mist sterkhouders

Rik De Mil kan nog niet rekenen op aanwinst en mist sterkhouders

06:30
1
Deze statistiek maakt de prestaties van Club Brugge in Champions League nog straffer

Deze statistiek maakt de prestaties van Club Brugge in Champions League nog straffer

21:00
4
Genk wint met het kleinste verschil van Malmö maar krijgt toch ferme domper te verwerken

Genk wint met het kleinste verschil van Malmö maar krijgt toch ferme domper te verwerken

22:59
Slechte avond voor Nederlands voetbal en Roma in top-8: tegen wie kan KRC Genk spelen?

Slechte avond voor Nederlands voetbal en Roma in top-8: tegen wie kan KRC Genk spelen?

23:00
1
DONE DEAL: KV Mechelen kondigt vertrek sterkhouder aan

DONE DEAL: KV Mechelen kondigt vertrek sterkhouder aan

22:30
2
Geen enkele rust bij Union: nieuwkomers laten zich zien tegen Beveren

Geen enkele rust bij Union: nieuwkomers laten zich zien tegen Beveren

22:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/01: Pau

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/01: Pau

21:20
Commentator zeer streng voor Genk: "Hoe is het mogelijk? Kinderlijk!"

Commentator zeer streng voor Genk: "Hoe is het mogelijk? Kinderlijk!"

21:41
2
La Louvière shopt bij Anderlecht en daar gaat ... Lokeren van profiteren

La Louvière shopt bij Anderlecht en daar gaat ... Lokeren van profiteren

21:20
Antwerp verkocht in anderhalf jaar tijd voor 100 miljoen, maar... de twijfels worden nog groter

Antwerp verkocht in anderhalf jaar tijd voor 100 miljoen, maar... de twijfels worden nog groter

20:40
6
Toby Alderweireld en Marc Degryse duidelijk over Club Brugge: "Doe hen maar"

Toby Alderweireld en Marc Degryse duidelijk over Club Brugge: "Doe hen maar"

18:20
Gaat de club nog in beroep? KRC Genk kent zware straf na onlusten tegen FC Utrecht

Gaat de club nog in beroep? KRC Genk kent zware straf na onlusten tegen FC Utrecht

20:20
1
DONE DEAL: Beerschot haalt gewilde creativiteit in huis in operatie promotie

DONE DEAL: Beerschot haalt gewilde creativiteit in huis in operatie promotie

20:10
Is Europa kortste weg naar Champions League voor Genk? Dit is waarom top-8 zo belangrijk is

Is Europa kortste weg naar Champions League voor Genk? Dit is waarom top-8 zo belangrijk is

20:00
DONE DEAL: STVV zet titelambities kracht bij en kaapt transfer weg voor neus van Belgische club

DONE DEAL: STVV zet titelambities kracht bij en kaapt transfer weg voor neus van Belgische club

19:40
Club Brugge heeft plots een dik transferprobleem dankzij CL-sprookje

Club Brugge heeft plots een dik transferprobleem dankzij CL-sprookje

16:30
3
Waanzinnig: België krijgt er tien(!) om de oren van Spanje, maar schrijft toch opnieuw geschiedenis

Waanzinnig: België krijgt er tien(!) om de oren van Spanje, maar schrijft toch opnieuw geschiedenis

19:20
1
Peter Vandenbempt laat zich uit over Genk: "Niet te geloven"

Peter Vandenbempt laat zich uit over Genk: "Niet te geloven"

19:00
1
DONE DEAL: Frutos geeft transfer toe en La Louvière shopt bij Belgische topclub

DONE DEAL: Frutos geeft transfer toe en La Louvière shopt bij Belgische topclub

18:50
8
"Blij voor het Belgisch voetbal en zeker voor Club Brugge": De Ketelaere laat van zich horen

"Blij voor het Belgisch voetbal en zeker voor Club Brugge": De Ketelaere laat van zich horen

17:20
'Club Brugge gaat de strijd aan met drie Italiaanse topclubs'

'Club Brugge gaat de strijd aan met drie Italiaanse topclubs'

17:40
Waarom staat half de JPL aan de deur te kloppen bij de nummer 10 in 1B?

Waarom staat half de JPL aan de deur te kloppen bij de nummer 10 in 1B?

18:40
6
Dit zijn de mogelijke Europa League-tegenstanders van Genk: spelers spreken duidelijke voorkeur uit

Dit zijn de mogelijke Europa League-tegenstanders van Genk: spelers spreken duidelijke voorkeur uit

00:16
2
Na een half jaar weer 90 minuten gespeeld: Mignolet onthult wat Leko hem zei Reactie

Na een half jaar weer 90 minuten gespeeld: Mignolet onthult wat Leko hem zei

15:15
2
DONE DEAL: Cercle Brugge casht flink, maar ziet verdediger vertrekken

DONE DEAL: Cercle Brugge casht flink, maar ziet verdediger vertrekken

18:00
Marc Degryse is bijzonder streng: "Zo een grote naam, maar tactisch heel zwak"

Marc Degryse is bijzonder streng: "Zo een grote naam, maar tactisch heel zwak"

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 8
Pafos FC Pafos FC 4-1 Slavia Praag Slavia Praag
SL Benfica SL Benfica 4-2 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-1 Newcastle United Newcastle United
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Bodø Glimt Bodø Glimt
Monaco Monaco 0-0 Juventus Juventus
Club Brugge Club Brugge 3-0 Marseille Marseille
Barcelona Barcelona 4-1 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 1-0 Atalanta Atalanta
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-2 Inter Milaan Inter Milaan
Manchester City Manchester City 2-0 Galatasaray Galatasaray
Liverpool FC Liverpool FC 6-0 FK Qarabag FK Qarabag
Ajax Ajax 1-2 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal Villarreal
Arsenal Arsenal 3-2 Kairat Almaty Kairat Almaty
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham Tottenham
Napoli Napoli 2-3 Chelsea Chelsea
PSV PSV 1-2 Bayern München Bayern München
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2-3 Sporting Lissabon Sporting Lissabon

Nieuwste reacties

The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Deze statistiek maakt de prestaties van Club Brugge in Champions League nog straffer cartman_96 cartman_96 over Frutos geeft transfer toe: La Louvière shopt bij Belgische topclub FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge doet bod op 17-jarige als alternatief voor Schjelderup André Coenen André Coenen over Standard staat op punt jeugdspeler te laten vertrekken voor welgekomen transfersom (en gaat die ook gebruiken) De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp verkocht in anderhalf jaar tijd voor 100 miljoen, maar... de twijfels worden nog groter Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Jelle Vossen en Toby Alderweireld kunnen niet duidelijker zijn over doelmannenkwestie bij Club Brugge FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge - Marseille: 3-0 FC BRUGES FC BRUGES over Kassa kassa: Club Brugge rondt gigantische kaap en schrijft geschiedenis De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over KRC Genk - Malmö FF: 2-1 André Coenen André Coenen over Waarom iedereen zijn adem inhoudt voor Standard-Anderlecht... Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved