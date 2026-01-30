Club Brugge doet bod op 17-jarige als alternatief voor Schjelderup

Er zijn veel geruchten rond Club Brugge, maar momenteel heeft blauw-zwart nog maar één transfer gedaan: Félix Lemaréchal. Toch willen ze er nog een winger bij.

Ivan Leko rekent in zijn systeem sterk op diepgang en snelheid langs de zijkanten, maar net daar ontbreekt het Club Brugge aan echte alternatieven. De blessuregevoeligheid van enkele pionnen en het gebrek aan pure één-tegen-één-spelers maken dat de nood aan een extra aanvaller steeds duidelijker wordt.

De eerdere piste van Andreas Schjelderup lijkt ondertussen afgekoeld. Financiële voorwaarden, concurrentie en sportieve garanties bleken struikelblokken, waardoor Club Brugge verder moest kijken. Dat gebeurt nu nadrukkelijk richting Portugal, een markt die blauw-zwart al vaker interessante profielen opleverde.

Club Brugge zou zijn pijlen richten op Chris Grombahi

Zo is de naam van Chris Grombahi bij het Portugese Rekord opgedoken. De zeventienjarige flankaanvaller van Sporting CP geldt als een groot talent en proefde al even van het A-elftal, al speelt hij vooral bij de U23. Club Brugge zou een huur met aankoopoptie voorstellen, wat past binnen het vertrouwde Brugse model van gecontroleerd investeren in groeipotentieel.

De komst van Grombahi moet ook gelezen worden in het licht van mogelijke uitgaande bewegingen. Jesse Bisiwu wordt steeds vaker genoemd bij Europese topclubs, waardoor Club Brugge wil anticiperen om niet plots met een leegte op de flanken te zitten.



Of het deze winter nog tot een definitieve aanvallende versterking komt, blijft afwachten. Maar dat Club Brugge beseft dat het aanvallend extra wapens nodig heeft om competitief te blijven op alle fronten, staat buiten kijf.