Union dreigt sterkhouder te verliezen aan Premier League-club

Kjell Scherpen is opgedoken op de verlanglijst van Wolverhampton Wanderers. De Engelse hekkensluiter houdt rekening met een mogelijk vertrek van eerste doelman José Sá en kijkt rond naar alternatieven.

De naam van Scherpen circuleert in dat kader nadrukkelijk. Nottingham Forest toont concrete interesse in Sá, waardoor Wolves zich genoodzaakt ziet om vooruit te denken op de keepersmarkt.

Scherpen verdedigt sinds dit seizoen het doel van Union Sint-Gillis. De Brusselaars haalden de 26-jarige Nederlander weg bij Brighton & Hove Albion, en die keuze pakte voorlopig uitstekend uit.

In de Jupiler Pro League is Scherpen de minst gepasseerde doelman. Ook op Europees niveau liet hij zich opmerken, met onder meer een clean sheet tegen Atalanta in de Champions League.

Verlaat Scherpen Union al na een half seizoen?

Bij Wolverhampton zijn die prestaties niet onopgemerkt gebleven. Volgens Engelse bronnen onderzoekt de club de piste van Scherpen als mogelijke nieuwe nummer één, mocht Sá effectief vertrekken.



Sportief is een overstap geen evidente keuze. Wolves staat laatste in de Premier League en dreigt te degraderen, terwijl Scherpen bij Union nog tot medio 2028 onder contract ligt.