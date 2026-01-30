KV Kortrijk zet volop in op nieuwe spits uit Challenger Pro League, club ziet leegloop verder gaan

Bryan Adinany staat mogelijk voor een opvallende wintertransfer. De 25-jarige spits van Lierse is in gesprek met KV Kortrijk, dat hem graag naar West-Vlaanderen wil halen.

De Kerels onderhandelen momenteel met zowel club als speler. Kortrijk zoekt extra offensieve slagkracht en ziet in Adinany een interessante optie voor de tweede seizoenshelft, weet GvA.

Bij Lierse belooft het intussen een nerveuze slotfase van de wintermercato te worden. Na enkele recente transfers blijft de interesse in meerdere spelers groot, met Adinany als één van de meest gegeerde namen.

Bryan Adinany lijkt Lierse te ruilen voor KV Kortrijk

De Malagassische aanvaller gaf eerder al aan open te staan voor een volgende stap, maar niet koste wat kost. Voor Adinany, die bij Lierse zijn eerste profclub vond, moet een nieuw project sportief kloppen.

Dat er nu concrete gesprekken lopen met KV Kortrijk, wijst erop dat een binnenlandse transfer dichterbij komt. Een buitenlands avontuur leek even mogelijk, maar is voorlopig geen prioriteit.



Sportief kan Adinany terugblikken op een degelijk seizoen, met vijf goals en vijf assists in twintig wedstrijden. Bij KV Kortrijk zou hij een aanvallend duo kunnen vormen met Thierry Ambrose.