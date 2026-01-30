KAA Gent verbreekt contract met voormalig sterkhouder, die naar topclub trekt

Stefan Mitrovic en KAA Gent gaan per direct uit elkaar. Beide partijen kwamen in onderling overleg tot een vroegtijdig einde van het contract, dat normaal liep tot het seizoenseinde.

De 34-jarige verdediger zet zo een punt achter zijn avontuur in België. Mitrovic keert terug naar Servië om daar zijn carrière af te sluiten.

Mitrovic kende twee passages bij KAA Gent. Tussen 2015 en 2018 was hij een vaste waarde in een van de meest succesvolle periodes uit de clubgeschiedenis.

Stefan Mitrovic verlaat Gent en trekt naar Partizan Belgrado

Hij maakte toen indruk in de Champions League, met onder meer zeges tegen Valencia, Olympique Lyon en Zenit Sint-Petersburg.

Na avonturen bij Strasbourg en Getafe keerde Mitrovic in januari 2024 terug naar Gent. In totaal kwam hij 162 keer in actie voor de Buffalo’s.



Gent neemt met veel respect afscheid van de Serviër, die het seizoen zal uitdoen bij Partizan Belgrado, de topclub uit zijn geboortestad.