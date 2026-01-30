Club Brugge blijft hoog inzetten: blauw-zwart blijft gaan voor heel dure inkomende transfer

Club Brugge blijft vol inzetten op Andreas Schjelderup. De sterke Champions League-avond van de Noor tegen Real Madrid, met twee doelpunten, heeft het dossier niet doen ontsporen. Integendeel: de winger staat nog altijd open voor een overstap naar blauw-zwart.

De intenties van de speler zijn duidelijk. Schjelderup heeft al een persoonlijk akkoord met Club en ziet een rol in Brugge zitten, ondanks zijn wisselende status bij Benfica. Dat geeft de Belgische kampioen nog steeds hoop op een doorbraak.

Ook achter de schermen beweegt er wat. Een delegatie van Club, met onder meer sportief directeur Dévy Rigaux, trok de voorbije dagen naar Lissabon om opnieuw te praten met Benfica, schrijft HLN. De contacten verlopen correct en de deur is niet dicht.

Benfica wil 15 miljoen voor Schjelderup

Het grote struikelblok blijft de vraagprijs. Benfica mikte aanvankelijk op zo’n 15 miljoen euro, terwijl Club voorlopig niet verder ging dan een bod van 11 à 12 miljoen euro, bonussen inbegrepen. Blauw-zwart hoopt dat de Portugese topclub water bij de wijn doet.

Alles zal afhangen van de houding van Benfica. Gaat het bestuur in op de wens van de speler, die niet altijd zeker is van een basisplaats, of houdt het vast aan zijn financiële eisen?

Lees ook... Club Brugge heeft plots een dik transferprobleem dankzij CL-sprookje›

Komt er alsnog een akkoord, dan staat vast dat Club Brugge diep in de buidel zal tasten. Na Roman Yaremchuk zou Schjelderup uitgroeien tot de duurste inkomende transfer uit de clubgeschiedenis.