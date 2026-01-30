Genk weigert eerste bod van 12 miljoen euro en wil meer

Racing Genk heeft een eerste Turks bod op Hyeon-gyu Oh naast zich neergelegd, schrijft HLN. Besiktas probeerde de Zuid-Koreaanse spits los te weken met een voorstel van 12 miljoen euro, maar ving bot in Limburg.

Een wintertransfer blijft nochtans mogelijk. Oh wordt al langer gevolgd door buitenlandse clubs en duikt geregeld op in transfergeruchten, al was Besiktas tot dusver de enige club die concreet werd.

Op sportief vlak blijft de situatie dubbel. Ondanks een mindere vorm en enkele recente bankzittersplaatsen, kreeg Oh donderdag tegen Malmö opnieuw een basisplaats in de Europa League. Zijn prestatie bleef onopvallend.

Genk wil meer dan 12 miljoen voor Hyeon-gyu Oh

Cijfermatig kan de 24-jarige wel nog mooie cijfers voorleggen. In Europa was hij al vier keer trefzeker, in de Jupiler Pro League staat zijn teller op zes doelpunten.

Genk acht het bod van Besiktas onvoldoende en waardeert Oh hoger. De Turkse topclub zoekt dringend een nieuwe spits na het vertrek van Tammy Abraham en kan nog terugkomen.

Lees ook... Wie loten Club Brugge en Genk? Dit zijn de mogelijke tegenstanders›

Eerder deze zomer leek Oh nog op weg naar Stuttgart voor een veel hoger bedrag, maar die deal sprong af. De Turkse transfermarkt sluit op 6 februari.